Siamo solo a settembre, la prossima festa in arrivo è Halloween. Tuttavia, Halloween non è ancora una festa molto importante in Italia. Quindi, perché non iniziare in anticipo quest’anno e pensare subito ai regali di Natale? Ecco un breve elenco di regali di Natale a cui non avreste mai pensato.

1. Cesti regalo

I cesti regalo sono un ottimo modo per regalare a qualcuno una varietà di articoli in un pacchetto elegante. Potete far confezionare e sistemare i regali singolarmente o aggiungerli direttamente al cesto. È anche una buona idea includere alcune chicche che il destinatario potrà gustare quando aprirà il regalo.

I cesti regalo sono perfetti per le riunioni di famiglia, i matrimoni e i compleanni, o anche per chi ama ricevere posta!

2. Un portagioie

Molto utile e pratico, eppure non abbastanza considerato quando si tratta di fare un regalo più originale, il portagioie è un regalo perfetto da fare: che sia per una donna, una ragazza o un uomo. Più passano gli anni e più la nostra collezione di gioielli cresce, eppure molti di noi non hanno uno spazio specifico in cui riporre i propri gioielli. Di fronte a questa mancanza di soluzione, i gioielli si accumulano e si aggrovigliano; se questa situazione vi ricorda qualcuno, allora regalargli un portagioie potrebbe essere un’idea meravigliosa. Inoltre, i portagioie non sono solo apprezzati per la loro praticità, ma sono anche pezzi belli, come le borse.

3. Giornata di benessere

Una giornata in una spa è un ottimo regalo per tutti coloro che amano essere coccolati, ma anche un ottimo modo per regalarsi se si è avuto un anno difficile. Una giornata in una spa è essenzialmente quello che sembra: si entra, ci si fa coccolare e si esce. Alcune spa sono più lussuose di altre e offrono diversi servizi, come massaggi o trattamenti per il viso; altre sono semplici strutture che offrono un unico servizio (ad esempio, massaggi).

Al giorno d’oggi è possibile farsi fare un massaggio o un trattamento del viso praticamente ovunque, ma se possibile, cercate di scoprire in anticipo qual è il centro benessere preferito dalla persona che volete invitare. Se a loro piacciono i massaggi profondi e le pietre calde sui muscoli della schiena in una sessione di un’ora (il che è perfettamente normale), assicuratevi di non comprare loro qualcosa di più “lussuoso”, perché potrebbero ricevere qualcosa di troppo intenso per loro!

Può anche essere utile sapere che tipo di esperienza vuole il destinatario prima di acquistare qualcosa di costoso sulla sua lista. A volte le persone desiderano semplicemente trascorrere un periodo tranquillo lontano da casa, senza dover pianificare tutti i dettagli in anticipo, perché altrimenti le cose si fanno troppo veloci!

I pacchetti spa sono disponibili nella maggior parte delle città del mondo e spesso includono massaggi, trattamenti viso, manicure e pedicure, scrub corpo, lezioni di yoga e molto altro ancora! Potete anche optare per una gita di un giorno che includa tutte queste attività più un pranzo in un ristorante di lusso o anche biglietti per attrazioni locali come musei o parchi a tema (se vivete abbastanza vicini).

4. I doni della cura di sé

Il miglior regalo che si possa fare a qualcuno è il dono del relax. Il rilassamento ha molti benefici, come un sonno migliore, una riduzione dello stress e dell’ansia e un miglioramento della concentrazione. Il modo migliore per fare questo regalo è offrire un pacchetto spa o una gita di un giorno in una spa locale, come abbiamo detto prima.

Per esempio, come regalo legato alla cura della persona, possiamo consigliare un cuscino di alta qualità, che permetterà alla persona a cui lo regalate di dormire nel modo migliore. Anche i prodotti cosmetici, come le maschere o gli scrub per il viso di alta qualità, devono dare un grande piacere alla persona a cui vengono regalati.

5. Regali per lo sport e il fitness

Se siete il tipo di persona che ama essere attiva e mantenersi in forma, probabilmente avete amici e familiari che condividono i vostri interessi. Se questo è il caso, prendete in considerazione l’idea di fare un regalo sportivo o di fitness per questo Natale. Se hanno bisogno di un nuovo abbigliamento sportivo o vogliono ricominciare a praticare uno sport, questi regali li renderanno felici.

6. Donazioni in beneficenza a nome di una persona

È possibile effettuare donazioni di beneficenza a nome di qualcuno.

Ci sono molte ragioni per fare una donazione a un ente di beneficenza a nome di un amico o di una persona cara: volete onorare la sua memoria, celebrare un risultato o semplicemente dimostrare quanto sia importante per voi. Sebbene una donazione in denaro sia sempre apprezzata, a volte è meglio non ricevere alcun regalo se il destinatario si sente a disagio con la vostra generosità; considerate invece la possibilità di fare una donazione in suo onore!

Le opzioni sono infinite quando si tratta di restituire qualcosa in questa stagione. Se cercate ispirazione e consigli su come farlo al meglio, date un’occhiata all’elenco di enti di beneficenza raccomandati da Charity Navigator, tutte organizzazioni con un’ottima valutazione e che soddisfano elevati standard di responsabilità e trasparenza.

Non dimenticate: donare il vostro tempo può essere altrettanto significativo che fare un regalo!

Regalare il proprio tempo può avere lo stesso significato di un regalo. Non dimenticate quindi di passare del tempo con le persone che amate, che sia durante le feste o meno.