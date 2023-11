Un allarme per la casa serve a proteggere la propria abitazione da intrusioni, incendi e altri pericoli in quanto dispositivo progettato per rilevare attività sospette e inviare un segnale di allarme a una centrale operativa o a un dispositivo mobile. L’installazione di un allarme per la casa conviene in tutti i casi in cui si desidera avere maggiore protezione, in particolare se:

Si abita in una zona ad alta criminalità.

Si possiedono oggetti di valore.

Si è spesso assenti da casa.

Si hanno bambini o animali domestici in casa.

Esistono diverse tipologie di allarmi per la casa, che si differenziano per tecnologia, funzionalità e costi. Oggi il mercato si è allargato considerevolmente e offre molteplici soluzioni. Vediamo quali sono i migliori sistemi di allarme.

Migliori allarmi per la casa

I sistemi di allarme per la casa possono essere cablati o wireless: i sistemi cablati sono più sicuri, ma sono più difficili da installare e da modificare mentre i sistemi wireless sono più facili da installare e da modificare, ma sono meno sicuri dei sistemi cablati.

In linea generale i sistemi di allarme per la casa più sicuri sono quelli che combinano più tecnologie di rilevamento, come sensori a infrarossi, sensori a microonde, sensori di movimento e sensori di apertura/chiusura. Questi sistemi sono in grado di rilevare una gamma più ampia di intrusioni e sono quindi più difficili da aggirare.

Altri fattori da valutare

Ci sono poi altri elementi che fanno la differenza in fase di scelta e che sono appositamente pensati per fornire ulteriori garanzie. Si parla ad esempio della centrale operativa 24 ore su 24, in grado di rispondere immediatamente a un allarme, inviando le forze dell’ordine o altri soccorritori. Il tutto in modo affidabile, anche in caso di interruzione di corrente o di rete.

È consigliabile poi optare per un sistema facile da utilizzare in quanto sarà impostato con ogni probabilità in modo più corretto. In linea generale è comunque importante considerare le proprie esigenze e il proprio budget quando si deve installare un allarme per la casa. Oggi ci sono realmente tantissimi modelli disponibili sul mercato e ci si può affidare al web per effettuare una ricerca e confrontare in questo modo le peculiarità di ciascun singolo modello.

Quanto costano i sistemi di allarme migliori?

I costi di un sistema di allarme per la casa variano a seconda della tipologia, delle funzionalità e dell’installatore al quale ci si rivolge: in generale, i sistemi cablati sono più costosi dei sistemi wireless e il prezzo tende ovviamente a lievitare se si vanno ad integrare ulteriori funzioni del sistema di allarme, come ad esempio i vari sensori, sistemi di videosorveglianza, abbonamenti con servizio di sorveglianza privata.