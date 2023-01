Nicola Sangiorgi è un giovane imprenditore bresciano nato a Desenzano del Garda nel 1987.

Di umili origini, non appena inizia a lavorare a soli 18 anni riesce a distinguersi nel mondo delle vendite e del commerciale. I settori spaziano dalla commercializzazione di verificatori banconote a impianti di sicurezza e assicurazioni.

Dopo un calo generale dell’economia decide di entrare nel mondo del Digital, fondando nel 2019 la All Service Web Agency, che ad oggi conta una trentina di collaboratori tra commerciali, addetti al telemarketing e tecnici.

Il passaggio di Nicola Sangiorgi al mondo degli influencer

L’imprenditore digitale da qualche mese ha iniziato a pubblicare storie su Instagram nelle quali presenta cliniche estetiche, brand di abbigliamento e locali pubblici, tra i quali anche la discoteca Sesto Senso di Desenzano del Garda, tra le più conosciute in Italia.

Il passaggio è uno step naturale per una persona che ha fatto del digital marketing il suo core business e ha supportato in pochi anni migliaia di aziende in tutta Italia. Grazie alla pagina Instagram di Nicola Sangiorgi, oggi le aziende hanno un altro potente mezzo di comunicazione per proporre i propri prodotti e i propri servizi.

Perché Nicola Sangiorgi crede che i social possano aiutare la tua attività

Con una presenza attiva sui social media per la tua azienda, l’acquisizione e la fidelizzazione dei clienti diventa quasi automatica. I tuoi clienti desiderano un’interazione che sembri personale e diretta; quindi, non puoi offrire la stessa sensazione attraverso la tradizionale scrittura di vendita o pagine di destinazione.

Il bello del social media marketing è che il tuo messaggio raggiungerà un pubblico che è già pronto ad ascoltare e pronto per convertirsi.

A parte le connessioni, i social media sono importanti anche per l’assistenza clienti. I profili Twitter gestiti da grandi aziende hanno spesso profili di supporto dedicati su misura per risolvere i problemi rapidamente.

Risparmiare tempo per i loro clienti significa risparmiare tempo per il loro team di supporto. Equivalente a risparmiare denaro.

I timori infondati sui social: parla Nicola Sangiorgi

Ogni volta che qualcuno si chiede perché il social media marketing sia prezioso, probabilmente userà uno delle seguenti motivazioni per giustificarne il non utilizzo. Ecco come puoi confutare alcuni luoghi comuni sui social media.

Nessuno leggerà i miei post. Come con qualsiasi strategia di marketing, la tua influenza è tanto forte quanto l’accuratezza del tuo metodo. Il tuo team conosce il tuo mercato e i tuoi clienti. Tutto ciò di cui dovrai preoccuparti è come gestire la tua base in aumento esponenziale.

Come faccio a sapere qual è la piattaforma giusta per la mia attività? In parole povere, non devi scegliere. I clienti in attesa di ascoltare il tuo messaggio sono già presenti su ogni piattaforma; l’unica cosa di cui bisogna tenere conto è la strategia applicata a ciascun particolare ecosistema di social media.

Non ho il tempo e non ho il contenuto. La gestione dei tuoi account sui social media può richiedere tempo. Ma questi sono importanti per quasi ogni aspetto della tua attività. Se il tuo team non ha il tempo per impegnarsi contatta un team esterno.

Come posso assicurarmi che ogni giorno vengano rilasciati contenuti di qualità? Facile: pianifichi i tuoi post in anticipo. Di conseguenza, puoi accumulare le tue migliori idee da rilasciare ai tuoi potenziali clienti in piccoli pezzi nel tempo. La funzione di pianificazione di Facebook e le schede Creative di Twitter sono le soluzioni a questo problema integrate negli stessi ecosistemi.

Non posso semplicemente usare la mia pagina personale sui social media? Puoi, tuttavia non è altrettanto efficace e non crea il tipo di consapevolezza del marchio di cui hai bisogno per avere successo.

La tua azienda deve essere un simbolo, deve significare qualità e accessibilità.