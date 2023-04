Gli infissi in alluminio sono sempre più diffusi nelle abitazioni moderne per via delle loro caratteristiche di leggerezza, resistenza e durabilità. Un aspetto fondamentale nella scelta degli infissi è la sicurezza: è importante garantire la protezione della propria casa da tentativi di effrazione. Di conseguenza, scegliere serramenti antieffrazione di alta qualità rappresenta un investimento importante per la tranquillità di proprietari di case e inquilini. Prendendo in considerazione i risultati dei test antieffrazione e optando per prodotti di aziende affidabili come EKU, è possibile assicurarsi di avere serramenti che offrono un livello di protezione adeguato alle esigenze specifiche.

Standard e certificazioni per serramenti antieffrazione

I serramenti antieffrazione sono sottoposti a rigorosi test per garantire che siano in grado di resistere a tentativi di effrazione e intrusione. Tali test sono effettuati in conformità con gli standard stabiliti da organizzazioni internazionali e nazionali, tra cui:

UNI EN 1627-1630

Si tratta di una serie di norme europee che stabiliscono i requisiti di resistenza all’effrazione per porte, finestre e persiane. I prodotti testati secondo queste norme ricevono una classificazione da RC1 a RC6, dove RC1 indica la resistenza minima e RC6 la massima.

Classe di resistenza ENV 1627-1630

Questa è una certificazione tedesca simile all’UNI EN 1627-1630 e utilizza lo stesso sistema di classificazione RC.

Prove di resistenza all’effrazione

Le prove di resistenza all’effrazione sono effettuate da laboratori accreditati e indipendenti e prevedono una serie di test dinamici e statici per valutare la resistenza dei serramenti a diversi metodi di attacco. Di seguito sono riportati alcuni dei principali test utilizzati:

Test di sollevamento e trazione

Questo test simula un tentativo di effrazione mediante l’utilizzo di leve e attrezzi per sollevare o tirare il serramento dal telaio. L’obiettivo è determinare se il serramento può resistere a una forza di sollevamento o trazione senza cedere o rompersi.

Test di impatto

Il test di impatto valuta la resistenza del serramento a colpi violenti, come calci o martellate. L’obiettivo è determinare se il serramento può resistere a un impatto senza deformarsi o rompersi.

Campione sottoposto a prova di carico dinamico.

Test di resistenza alla pressione

Questo test valuta la resistenza del serramento a una pressione costante applicata su tutta la superficie. L’obiettivo è determinare se il serramento può resistere a una pressione elevata senza deformarsi o rompersi.

Campione sottoposto a prova di carico statico.

Test di resistenza al taglio

Il test di resistenza al taglio valuta la resistenza del serramento all’uso di attrezzi da taglio, come seghe e tronchesi. L’obiettivo è determinare se il serramento può resistere a un tentativo di taglio senza cedere o rompersi.

Test di resistenza alla perforazione

Questo test valuta la resistenza del serramento all’uso di attrezzi da perforazione, come trapani e punteruoli. L’obiettivo è determinare se il serramento può resistere a un tentativo di perforazione senza cedere o rompersi.

Test di resistenza all’effrazione manuale

Il test di resistenza all’effrazione manuale simula un tentativo di intrusione utilizzando metodi non violenti, come lo scassinamento. L’obiettivo è determinare se il serramento può resistere a un tentativo di apertura non autorizzata senza cedere o rompersi.

Campione sottoposto a prova di resistenza all’azione manuale di effrazione.

Sviluppo e produzione di serramenti antieffrazione

Aziende leader nel settore, come EKU, investono notevolmente nello sviluppo e nella produzione di serramenti antieffrazione che soddisfano e superano gli standard di sicurezza richiesti. Questo processo include la selezione di materiali di alta qualità, l’adozione di tecnologie all’avanguardia e l’implementazione di soluzioni di design innovative per garantire la massima resistenza all’effrazione.

Materiali

I materiali utilizzati nella produzione di serramenti antieffrazione sono di fondamentale importanza per garantire la resistenza agli attacchi. I materiali più comuni includono:

Alluminio

L’alluminio è un materiale comunemente utilizzato nella produzione di serramenti antieffrazione grazie alle sue numerose qualità. È leggero, resistente e ha una buona resistenza alla corrosione.

Tuttavia, l’alluminio da solo potrebbe non offrire un livello di sicurezza adeguato e viene spesso rinforzato con altri materiali, come l’acciaio o l’acciaio inossidabile, per garantire una maggiore sicurezza.

Acciaio

Per la sua elevata resistenza e durata, l’acciaio è spesso utilizzato nella produzione di serramenti antieffrazione. Può essere trattato con rivestimenti protettivi per aumentarne la resistenza alla corrosione.

PVC rinforzato

Il PVC è un materiale leggero e resistente che può essere rinforzato con acciaio o altri materiali per migliorarne la resistenza all’effrazione.

Legno

Il legno è un materiale naturale e sostenibile che offre buone proprietà di isolamento termico e acustico. Può essere rinforzato con lamine di metallo o altri materiali per aumentarne la resistenza all’effrazione.

Tecnologie e soluzioni di design

L’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni di design innovative è fondamentale per migliorare la resistenza all’effrazione dei serramenti. Alcune di queste tecnologie e soluzioni includono:

Sistemi di chiusura multipunto

Questi sistemi utilizzano più punti di chiusura lungo il perimetro del serramento, rendendo più difficile l’apertura forzata.

Vetri antisfondamento

Questi vetri sono rinforzati con lamine di plastica o metallo per aumentarne la resistenza agli attacchi.

Profili con rinforzi interni

Questi profili sono progettati con rinforzi interni in acciaio o altri materiali per migliorare la resistenza all’effrazione.