Quando si parla di orologi di lusso non si fa soltanto riferimento a oggetti di grande prestigio, ma a veri e propri status symbol che, in molti casi, sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo come rappresentazione eclettica di lusso senza compromessi. Gli appassionati dei cronografi di alto rango sono innumerevoli in giro per il mondo e, molti di questi, arrivano a fare del loro amore per gli orologi di lusso una vera e propria professione o, quantomeno, un side business particolarmente profittevole.

L’orologeria di lusso è, di fatto, un vero e proprio fenomeno di costume, al punto da essere al centro di ferventi dibattiti tra amatori e addetti ai lavori e protagonista di grand eventi come il Watches And Wonders. Trattasi della più grande fiera mondiale dedicata all’alta orologeria. Una kermesse di questo tipo non potrebbe non trovare dimora in una location come Ginevra dove, anno dopo anno, i grandi brand del settore si danno appuntamento per presentare le loro novità più importanti.

Si è parlato molto riguardo l’edizione di Watches and Wonders del 2023. Quest’anno, infatti, l’evento ha aperto le porte al grande pubblico per la prima volta, registrando un record di affluenze anche grazie alla presenza di ben 48 aziende ad esporre. Il salone delle Meraviglie Meccaniche avrebbe chiuso a quota 43.000 visitatori, oltre il doppio rispetto all’anno precedente e sforando di ben 30.000 unità rispetto alle aspettative. Insomma, per chi ha potuto Watches and Wonders è stata, sicuramente, un’esperienza unica. In ogni caso, gli appassionati che non hanno avuto modo di vivere l’evento possono rifarsi gli occhi e valutare il prossimo acquisto grazie ai più affidabili negozi fisici e ai migliori store online. A tal proposito, vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata al catalogo di orologi su Gioiapura.it.

Record di affluenze a Watches and Wonders 2023: ecco com’è andata

Come già precedentemente accennato, la scorsa edizione del Watches and Wonders ha registrato numeri da capogiro, con un bilancio che ha superato le aspettative più rosee. Gli organizzatori della fiera hanno comunicato la soddisfazione nell’assistere all’arrivo di decine di migliaia di appassionati e professionisti dell’alta orologeria durante la kermesse. Ovviamente, la fiera stessa si è mossa in un’ottica di innovazione per questa edizione, con un grosso contributo positivo nella scena dell’alta orologeria.

Watches and Wonders ha, insomma, dato una sferzata positiva non soltanto al mercato dell’orologeria, ma anche a settori come quello dei viaggi e del turismo, con 125 nazionalità presenti, 35.000 pernottamenti a Ginevra e 5.400 concessionari. Ciò che, sicuramente, ha coadiuvato la fiera in questo senso è stato l’utilizzo dei social per diffondere messaggi pubblicitari e testimonianze dalla kermesse, con 1.8 milioni di post diffusi ed una reach stimata di oltre 600 milioni.

Gli highlight più interessanti dalla fiera

Il Palaexpo di Ginevra ha ospitato non poche novità del mondo dell’orologeria. Tra i principali highlight dell’evento non possiamo fare a meno di citare il ritorno della linea Pilot, simbolo stilistico del marchio Zenith che, oltre a celebrare quest’ultima, ha anche lanciato le nuove versioni del Defy Skyline. Non solo, l’azienda Oris ha mostrato la sua vocazione nei confronti delle tematiche ambientali grazie al certificato di neutralità dal punto di vista delle emissioni di CO2.

Anche Panerai si è dimostrata impegnata sotto questo punto di vista e, nella fattispecie, nell’ambito della salvaguardia degli oceani. La casa fiorentina mantiene le casse grandi e luminescenti per l’occasione, sfoggiando materiali riciclati, senza rinunciare al prestigio. Lange & Söhne, invece, ha presentato un nuovo orologio di alta qualità, mentre la maggior parte dei marchi si è detta interessata all’innovazione tecnologica e alle nuove sfide del metaverso.