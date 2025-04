In Campania, la Pasqua non è solo una festività religiosa, ma un vero e proprio viaggio nel cuore della tradizione, un intreccio di fede profonda, sapori antichi tramandati di generazione in generazione e vivaci usanze popolari. In questa terra ricca di storia e cultura, la Settimana Santa si veste di un’atmosfera unica, dove il sacro e il profano si fondono in celebrazioni sentite e partecipate.

La Settimana Santa: riti e processioni di fede

Come vuole la tradizione, la Domenica delle Palme segna l’inizio della Settimana Santa, con la benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo, simboli di pace e memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. In molte località campane, questa giornata è accompagnata da processioni suggestive, a volte con la partecipazione di figure tradizionali come i “battenti“, i devoti della Madonna dell’Arco, che esprimono la loro devozione attraverso antichi rituali di penitenza.

Il Giovedì Santo è dedicato alla commemorazione dell’Ultima Cena. Durante la Messa si rinnova il gesto della lavanda dei piedi, un simbolo di servizio e umiltà. Al termine della celebrazione, le ostie consacrate vengono riposte nel “sepolcro”, adornato con fiori e luci, in un momento di silenziosa adorazione.

Fonte: https://www.ecoturismocampania.it/guida-ai-riti-pasquali-in-campania/

Il culmine della devozione si raggiunge il Venerdì Santo, giorno della Passione e Morte di Cristo. In tutta la regione, si svolgono toccanti processioni del Cristo Morto e dell’Addolorata. Alcune di queste processioni vantano una storia secolare e sono caratterizzate dalla presenza di confraternite in abiti tradizionali e dal trasporto di antiche statue o “misteri” che ripercorrono le stazioni della Via Crucis, creando un’atmosfera di intensa spiritualità e partecipazione popolare. Molto antica, nonché una forte calamita per turisti da ogni regione d’Italia e non solo, è ad esempio la Processione del Venerdì Santo a Procida, in cui sfilano i misteri, le statue, le bellissime statue del Cristo Morto e dell’Addolorata, il pallìo (baldacchino funebre), accompagnati dalla banda musicale che esegue marce funebri.

Il Sabato Santo è un giorno di attesa silenziosa della Resurrezione. Le chiese rimangono spoglie in segno di lutto, mentre le famiglie si preparano alla gioia della domenica.

La tavola pasquale: un trionfo di sapori

La Pasqua in Campania è indissolubilmente legata alla sua ricca tradizione culinaria. Protagonista indiscusso è senza dubbio il Casatiello, sia nella sua versione salata che, in alcune zone, dolce. Al netto delle piccole differenze provinciali nella preparazione e nella presentazione, questo rustico viene farcito con salumi, formaggi e uova intere – simbolo della Resurrezione – è un vero e proprio simbolo della festa: non è Pasqua senza il Casatiello della mamma. Solitamente preparato il Sabato Santo, il casatiello deve essere abbondante tanto da poterne portare un pezzo al pic-nic di Pasquetta.

Accanto al casatiello, troneggia la Pastiera Napoletana, un capolavoro di profumi e sapori. La sua base di pasta frolla racchiude un ripieno cremoso di ricotta, grano cotto nel latte, uova, zucchero e aromi di fiori d’arancio. Ogni famiglia custodisce gelosamente la propria ricetta, tramandata di generazione in generazione, rendendo ogni pastiera unica e speciale. La sua preparazione, spesso iniziata con giorni di anticipo, e con il tempo è diventato un rito che unisce l’intera famiglia.

La tavola pasquale campana è un vero e proprio banchetto, arricchito, oltre alle pietanze della tradizione, da altre specialità regionali, tra le quali spiccano i carciofi da mangiare con olio sale e pepe, la zuppa di scarole e fagioli, la minestra maritata – tanto amata dalle nonne -, la fellata ovvero una varietà di salumi e formaggi locali rigorosamente affettati dal capofamiglia.

Se Pasqua con i tuoi, Pasquetta – Lunedì in Albis – con chi vuoi. A Pasquetta ci si riunisce con amici per una gita fuori porta o un pic-nic. I parchi, le spiagge e le aree rurali si animano di famiglie e amici per grigliare insieme e consumare i resti del pranzo di Pasqua, godendosi una giornata all’aria aperta.

Oltre ai riti religiosi e ai sapori della tavola, la Pasqua in Campania è costellata di tradizioni e usanze popolari. In alcune zone, si conservano antichi giochi pasquali, come la rottura delle uova sode, che coinvolgono grandi e piccini in sfide all’ultima “resistenza”. Le processioni con statue sacre non si limitano al Venerdì Santo, ma possono protrarsi anche in altri giorni della Settimana Santa, se non persino per i Quaranta giorni che procedono la Pasqua, con la partecipazione di fedeli che accompagnano le immagini della Madonna o di altri santi patroni in segno di devozione e preghiera. Un esempio sono le processioni della Madonna dell’Arco, a cui partecipano fedeli di tutte le età. Non mancano, in diverse località, mercatini e fiere pasquali dove è possibile trovare prodotti tipici, artigianato locale e addobbi per la festa.

La Pasqua in Campania è un momento di profonda spiritualità che si intreccia indissolubilmente con la ricchezza della sua cultura popolare e la genuinità dei suoi sapori, con peculiarità in ogni ogni provincia. Un viaggio attraverso riti antichi, processioni toccanti e una tavola imbandita di prelibatezze, che rinsalda i legami familiari e comunitari, celebrando la gioia della Resurrezione e rinnovando antiche tradizioni.

Buona Pasqua a tutti da Libero Pensiero!

Nunzia Tortorella