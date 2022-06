I soci di Zalando Privé si possono considerare realmente fortunati, dal momento che hanno l’opportunità di beneficiare ogni giorno di campagne di sconti. Campagne che hanno una durata temporanea ma che, in ogni caso, sono davvero apprezzate, anche perché a volte possono assicurare sconti fino al 75% rispetto ai prezzi suggeriti. Ma qual è la differenza tra Zalando Privé e Zalando? Si tratta di due realtà diverse e da non confondere. In particolare, Zalando Privé si può considerare un “fratello” più piccolo di Zalando, ma il meccanismo di funzionamento che ne sta alla base è differente, come pure le caratteristiche principali. Per esempio, il catalogo di prodotti a disposizione su Zalando Privé cambia in continuazione, mentre quello di Zalando è sempre lo stesso.

Che cos’è e come funziona Zalando Privé

Ma scendiamo più nei dettagli per scoprire da vicino le caratteristiche più importanti di Zalando Privé e il suo funzionamento. Si tratta di uno shopping club esclusivo grazie a cui coloro che ne fanno parte hanno l’opportunità di comprare prodotti di qualità elevata a prezzi più che vantaggiosi. In alcuni casi, gli sconti possono superare il 75%. La principale caratteristica di questo ambiente consiste nel fatto che non c’è un catalogo di articoli fisso. I clienti, infatti, hanno l’opportunità di approfittare di promozioni nuove tutti i giorni, ed è previsto uno specifico periodo di scadenza. Non mancano articoli di marchi di prestigio o provenienti da brand di alta gamma. Il catalogo include, fra l’altro, scarpe e capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, oltre a indumenti sportivi, prodotti per la casa e accessori.

Quanto durano le promozioni

Le promozioni non sono eterne, in quanto la loro durata è limitata. Inoltre, le scorte in magazzino non sono molte. Ecco perché quando un prodotto giunge a esaurimento non è più possibile ordinarlo. Ma come fa Zalando Privé a proporre tariffe così convenienti? In realtà non c’è alcun mistero alle spalle. Tutto dipende dal risparmio che riguarda i costi di logistica e di inventario. Gli articoli vengono ordinati dai produttori solo quando la promozione è giunta al termine. Dato che non c’è alcun mediatore tra l’azienda e il produttore, vengono meno i costi intermedi inutili.

Come ci si iscrive a Zalando Privé

Seguire la procedura di registrazione prevista è indispensabile per diventare membri di Zalando Privé ed entrare a far parte del club. Volendo, si può utilizzare anche il proprio account di Facebook o di Google. Coloro che sono già clienti, ad ogni modo, possono eseguire il login utilizzando i dati già proposti. La procedura di registrazione è gratuita, e non esistono obblighi. Quindi, se non si ha voglia di acquistare non si è tenuti a farlo, e in più non ci sono spese minime da sostenere.

Tutti i vantaggi offerti da Zalando Privé

La registrazione a Zalando Privé può essere annullata in qualunque momento. Le promozioni iniziano alle 7 del mattino (nel week end un’ora più tardi) e di solito durano fra i tre e i quattro giorni. In linea di massima, su Zalando Privé si trovano un minimo di tre e un massimo di cinque promozioni al giorno. Se si desidera avere la sicurezza di riuscire a comprare gli articoli a cui si è interessati, quindi, conviene non perdere troppo tempo e fare acquisti nel più breve tempo possibile, vista la durata limitata delle promozioni, e anche ricordando che le scorte sono limitate.

Spedizione gratuita e altri benefici