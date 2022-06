Questa recensione evidenzia molti benefici del brand di smartphone Huawei. Il suo sistema operativo è più veloce ed efficiente; la telecamera e la durata della batteria sono migliori degli altri. Anche l’ecosistema delle app Huawei è migliore. Vale la pena spendere del tempo per scoprire questi vantaggi. Che usi lo smartphone per lavoro o per piacere, vorrai essere sicuro di scegliere un telefono Huawei.

Serie Huawei P50

Huawei P50 Pro è tra i dispositivi di punta della serie P. Viene fornito con una batteria enorme, una ricarica rapida e un potente processore. Viene inoltre fornito con due opzioni di RAM: 8 GB e 512 GB. Entrambi i modelli sono dotati di uno scanner di impronte digitali.

La serie P50 presenterà un nuovo software Huaweis, Harmonyos. Inoltre, supporta la connettività senza soluzione di continuità con altri dispositivi Huawei. Ha una buona fotocamera e una buona esperienza utente.

Huawei P50 Pro è un altro eccellente smartphone che impressionerà con il suo potente hardware. Che arrivi con uno schermo OLED con una risoluzione QHD +, frequenza di aggiornamento a 120Hz e un sensore di impronte digitali sotto il display.

Avrà un chipset Snapdragon 888 e un Kirin 9000 Soc. Per quanto riguarda le prestazioni della fotocamera, il P50 Pro vanta un sistema quad-fotocamera con un marchio Leica. Ha una fotocamera primaria da 50 MP con un obiettivo monocromatico da 40 megapixel, una lente ultra larga da 13 MP e un teleobiettivo da 64 MP.

Huawei Mate 40 Pro è un nuovo smartphone Android di punta che abbandona la tradizionale tacca. Mantiene un pulsante di volume fisico sul lato destro, ma il suo display a cascata curva e il ritaglio della fotocamera posteriore a forma di pillola danno un aspetto unico.

Il 256 GB di spazio di archiviazione su Huawei Mate 40 Pro è ampio. Il software preinstallato occuperà 18 GB dallo spazio di archiviazione dei dispositivi e il resto è spazio libero.

La fotocamera su Huawei Mate 40 Pro è davvero impressionante. Ha colori, contrasto e profondità accurati. La fotocamera ultra larga è migliorata con una lente a forma libera con una forma leggermente irregolare. La fotocamera di rilevamento della profondità 3D è anche in grado di catturare video ad alta definizione. Nel complesso, Mate 40 Pro è un potente Smartphone adatto alle tue esigenze. Non ci sono compromessi quando si tratta di telecamere sugli smartphone Huawei.

Il Mate 40 Pro è molto attraente. Il suo modulo della fotocamera è particolarmente impressionante e la sua forma arrotondata e il posizionamento angolato della fotocamera lo fanno risaltare tra la folla. Anche l’ECRA e il corpo curvo sono piacevoli all’occhio. Huawei Mate 40 Pro è dotato della stessa configurazione a doppia fotocamera del suo predecessore e gli Arredondadas aggiungono un tocco di raffinatezza al suo design generale. Una campagna pre-acquisto si svolge in questo momento per promuovere il Mate 40 Pro.

Il sistema operativo di Huawei è molto più efficiente e veloce di Android

Secondo Huawei, il suo nuovo sistema operativo, chiamato HarmonyOS, è più veloce ed efficiente di Android. Il sistema operativo si basa sulla pianificazione delle attività distribuite e sulla gestione dei dati. Questo lo rende una scelta migliore per i dispositivi IoT, dove memoria e spazio di archiviazione sono limitati. Il sistema utilizza anche un singolo kernel per fornire potenti funzionalità su diversi dispositivi. HarmonyOS è progettato per abbattere i silos consentendo allo stesso kernel di funzionare su più dispositivi, inclusi l’unità principale dell’auto, lo smartwatch, il fitness tracker, l’altoparlante e la TV. Secondo una fonte vicina a Huawei, il suo sistema operativo è il 60% più veloce di Android.

Il suo ecosistema di app è migliore di altri

L’ecosistema delle app sullo smartphone Huawei è simile a quello sulla piattaforma Android di Google e offre anche kit per sviluppatori e servizi di localizzazione. Il produttore cinese afferma di avere più di 60.000 app che utilizzano la sua piattaforma.