Anche il mondo della sicurezza si evolve alla velocità della luce, andando a implementare al proprio interno prodotti sempre nuovi, nati per garantire performance migliori ai consumatori finali. Parlare di sicurezza significa inevitabilmente andare a scontrarsi con il mondo, piuttosto ampio e articolato, di antifurti e sistemi di sorveglianza.

Comprendere quanto le recenti conquiste tecnologiche abbiano affinato questo mondo è un qualcosa di immediato; in particolare si parla di videosorveglianza, con la possibilità di monitorare la propria abitazione costantemente, 24 ore su 24, anche direttamente dal proprio smartphone. Un qualcosa che prima della proliferazione de telefonini intelligenti non era neanche lontanamente immaginabile.

I componenti principali di un sistema di videosicurezza domestica includono sensori per rilevare un ingresso indesiderato, una sirena rumorosa e i mezzi per comunicare con un team di monitoraggio remoto: il tutto è gestito a monte da una telecamera da esterno che monitora gli ambienti circostanti la propria abitazione.

Monitoraggio fai-da-te o professionale

In generale, un sistema di allarme può prevedere il monitoraggio fai da te, come nel caso di telecamera da esterni legata a uno smartphone tramite il quale è possibile visionare costantemente quanto avviene; o in alternativa un sistema di controllo professionale, gestito quindi da realtà esterne alla abitazione, fattore che in alcuni casi può essere maggiormente sicuro.

Non esiste un qualcosa che vada bene a prescindere, è sempre un discorso soggettivo: il fatto interessante è legato proprio al fatto che oggi, grazie alle conquiste raggiunte dalla tecnologia, ci si può affidare a strumenti che garantiscano massime performance e che diano risultati di un certo rilievo, con possibilità di controllare anche autonomamente la propria abitazione.

Come funzionano i sistemi di videosorveglianza moderni

La maggior parte delle telecamere di sicurezza domestica sono attivate dal movimento e registrano quando rilevano un movimento, andando a inviare un avviso al proprietario di casa. Alcune possono registrare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in modalità wireless utilizzando il Wi-Fi per trasmettere i filmati di sorveglianza a un server basato su cloud in rete.

Strumenti innovativi che possono rappresentare oggi, realmente, un valore aggiunto, da prendere in massima considerazione per questioni di sicurezza: sorvegliare la propria abitazione con telecamere collegate ad allarme è un qualcosa da sempre esistito; oggi il valore aggiunto è dato dalla possibilità di farlo in modo semplificato, anche direttamente dal proprio smartphone.