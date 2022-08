Molte piattaforme evolute di Crypto Exchange da un po’ di tempo hanno iniziato a reclamizzare e offrire funzionalità avanzate e automatizzate di Bot Trading.

Ma cosa si intende esattamente con questa funzione, quali vantaggi apporta e, soprattutto, serve davvero per ottenere risultati? Scopriamolo.

Il Bot Trading funziona?

Sì, il bot trading o trading automatico, se ben impostato può dare ottimi risultati. Dobbiamo però considerare il bot trading non come un esperto di criptovalute ma, almeno nella sua versione base, molto semplicemente come un impiegato diligente pronto a fare un determinato lavoro, nel momento stesso in cui avviene l’evento scatenante.

Il bot trading è quindi un sistema più o meno dettagliato d’impostazione di comandi automatici, che si attivano al raggiungimento di un certo valore o segnale.

Esistono poi anche soluzioni più avanzate che gestiscono in maniera più automatica il trading. In questo caso lo fanno solitamente tramite la statistica e l’impostazione di algoritmi “predittivi” che possono, almeno in parte, sostituire il processo decisionale dell’investitore.

Come si imposta il bot trading?

Come prima cosa dovremo verificare quale livello di bot trading offre la nostra piattaforma di Crypto Exchange. Sul mercato possiamo infatti trovare piattaforme base che hanno solo funzionalità minime e piattaforme più avanzate, come ad esempio KuCoin, che garantiscono e offrono soluzioni di Bot Trading al massimo livello.

Il bot trading è legale?

Se svolto attraverso una piattaforma autorizzata a operare in Italia, il bot trading è legale e autorizzato nel nostro paese.

Da un punto di vista del mercato infatti, il bot trading non differisce dall’azione di compravendita che può fare un trader umano.

Come funziona un bot di trading?

Un bot, o algoritmo di trading automatico, è un software capace di prendere decisioni in maniera automatica, relativamente a operazioni da fare sui mercati, in base all’andamento e alle fluttuazioni dei mercati stessi.

Il bot può essere generico e quindi disponibile per tutti i mercati oppure pensato e dedicato solamenteal settore delle criptovalute, o addirittura a una in particolare, come nel caso dei bot dedicati al Bitcoin e relativa quotazione.

Caratteristiche di un bot di trading vincente

Il team che realizza un bot di trading deve avere almeno due indispensabili competenze di base:

Deve conoscere a fondo le dinamiche e lo storico del mercato, il settore o la valuta per cui il bot è pensato

Deve avere le competenze che gli permettano di conoscere gli aspetti tecnici informatici relativi alla progettazione e realizzazione di algoritmi e la loro codifica effettuata tramite un linguaggio di programmazione adeguato.

Evitare le truffe

Come ogni settore in cui c’è automatizzazione e possibilità di guadagno, anche quello del bot trading è infestato da proposte dubbie o truffaldine.

Per evitare d’incappare in una di queste, il consiglio è quello di utilizzare solo i sistemi di bot trading offerti da piattaforme di Crypto Exchange conosciute e affidabili, come quella di KuCoin. Meglio diffidare da soluzioni miracolose che promettono di guadagnare milioni tramite l’acquisto di un sistema che costa solo qualche decina di euro.

Ovviamente non è possibile dare una risposta che copra l’intera categoria e proposta di bot trading, alcuni sistemi di bot trading funzionano molto bene, altri un po’ meno.

In linea generale, il bot trading effettuato su una o più crypto, può essere un ottima opportunità di guadagno e allo stesso tempo un ottimo sistema per imparare a fare trading su criptovalute.

Come tutti gli investimenti è ovviamente esposto ad un rischio, fattore che possiamo ridurre avvalendoci di società di Crypto Exchange affidabili ed esperte e allo stesso tempo accrescendo le nostre competenze per quanto riguarda questo affascinante settore d’investimento.