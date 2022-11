Dopo essersi trasferiti in una nuova casa, la prima cosa che viene in mente è come pulirla. Questo non è solo perché la casa può essere polverosa e sporca, ma anche per l’odore.

L’odore di cose nuove può essere opprimente e farci ammalare se non ce ne prendiamo cura.

La pulizia dopo la ristrutturazione è necessaria per eliminare tutta la polvere che si è accumulata in casa durante i lavori di costruzione. Aiuta anche a rimuovere eventuali odori chimici da vernici o altri materiali utilizzati per la ristrutturazione.

Questo articolo spiegherà i vari punti da tenere in considerazione: cosa fare dopo una ristrutturazione, come pulire dopo una ristrutturazione e come affrontare il disordine.

Come pulire casa dopo una ristrutturazione

Pulire la casa dopo una ristrutturazione è un compito importante. Per prima cosa è fondamentale assicurarti di utilizzare i migliori prodotti per pulire la tua casa e di sbarazzarti di polvere o detriti che potrebbero essere rimasti indietro.

Innanzitutto, è importante prendere precauzioni di sicurezza per te stesso e per gli altri in casa. Non vale la pena correre rischi con questo tipo di pulizia. Assicurati di indossare guanti in modo da non avere sostanze chimiche sulle mani e assicurati di utilizzare una maschera per non inalare particelle nocive dai materiali da costruzione.

Successivamente, inizia aspirando la polvere e i detriti di costruzione rimanenti da tutta la casa prima di pulire i pavimenti o pulire qualsiasi altra cosa in casa. Ciò contribuirà a garantire che tutte le particelle vengano rimosse prima che si depositino in altre parti della casa. Dopo aver aspirato tutto, è il momento di pulire.

Si consiglia di utilizzare un detergente con candeggina per rimuovere eventuali muffe che potrebbero essere state perse. Una soluzione detergente con candeggina ucciderà anche le spore e i batteri in modo che non abbiano la possibilità di ricrescere. La candeggina è economica e facile da trovare nella maggior parte dei negozi. Puoi mescolare il tuo detergente mescolando una tazza d’acqua con 1/2 cucchiaio di candeggina: questo sarà sufficiente per circa due pulizie. Quindi, usa lo stesso detergente su mobili, davanzali, battiscopa e armadietti interni, se possibile.

Quali prodotti utilizzare per pulire casa dopo una ristrutturazione

Una ristrutturazione può richiedere molto tempo ed energia. È importante ripulire l’area al termine dei lavori di ristrutturazione. Molte persone non sanno quali prodotti comprare in un ingrosso pulizie . Ecco alcuni dei modi migliori per pulire la tua casa dopo una ristrutturazione:

Usa un’aspirapolvere con un accessorio per tappezzeria per rimuovere polvere, sporco e detriti da tappeti, mobili, tende e altri oggetti in tessuto nella tua casa.

per rimuovere polvere, sporco e detriti da tappeti, mobili, tende e altri oggetti in tessuto nella tua casa. Lavare tutte le superfici della casa con acqua tiepida e il detergente adatto a questo tipo di superficie. Ad esempio, utilizza lo scrostante per le pareti o lo sgrassante alcalino per rimuovere lo sporco.

a questo tipo di superficie. Ad esempio, utilizza lo per le pareti o lo per rimuovere lo sporco. Per i sanitari e il bagno in generale utilizza sempre i migliori disinfettanti e sanificanti.

Questi sono solamente tre degli innumerevoli prodotti e macchinari che si possono utilizzare per effettuare al meglio questo tipo di lavori.

Dove comprare gli strumenti per pulire post ristrutturazione

Pulire casa per bene dopo una ristrutturazione non è semplice e immediato, bisogna avere i giusti prodotti, strumenti e precauzioni.

Utilizzare un semplice detersivo per i pavimenti potrebbe non bastarti per riuscire a eliminare le macchie più ostili, così come un’aspirapolvere standard molto spesso non riesce a svolgere al meglio il suo lavoro.

Fino a qualche anno fa non era semplice trovare tutto il necessario, ma bisognava andare in negozi fisici specializzati.

Ad oggi, invece i negozi fisici si sono digitalizzati e quindi avrai la possibilità di ricevere prodotti, precauzioni e macchinari direttamente a casa tua.

La scelta dell’e-commerce è fondamentale. La prima pulizia è sicuramente la più complicata, ma anche la più importante. Il nostro consiglio è quello di affidarti a un negozio di pulizie all’ingrosso che sia in grado di offrirti i migliori prodotti delle migliori marche a prezzi molto vantaggiosi.