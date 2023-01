In tutti i settori professionali, caratterizzati sempre di più dalla concorrenza e dalla competizione tra le varie aziende, non si può trascurare il ruolo della brand identity. Si sente parlare spesso di questo concetto, ma non sempre i professionisti che lavorano in un determinato ambito di riferimento hanno le idee chiare sulla definizione e sui vantaggi che possono essere raggiunti attraverso un’operazione adeguata di realizzazione e promozione dell’identità del brand. Vediamo di scoprire di che cosa si tratta e quali sono i principi fondamentali sui quali basarsi.

Che cos’è la brand identity

Parlando di brand identity ci si riferisce a un insieme di aspetti e di strategie che riguardano la grafica e la comunicazione. Questi aspetti sono in grado di determinare come un marchio viene percepito da parte del target a cui si rivolge.

Proprio per tutti questi motivi è opportuno per un’azienda studiare un piano ben preciso per costruire l’identità del marchio, affidandosi al lavoro di esperti in questo settore. I lavori svolti, ad esempio, dallo studio grafico a Milano Parklab hanno proprio l’obiettivo di aiutare aziende e professionisti a sviluppare una grafica che possa dare un aspetto ben preciso e professionale al brand che si vuole promuovere.

Nel concetto di brand identity possono entrare a far parte diversi elementi, che hanno un ruolo molto importante e che contribuiscono a differenziare un marchio rispetto a quello dei concorrenti. Tra questi elementi possono essere fatti rientrare, ad esempio, il tono utilizzato nella comunicazione, anche in quella visiva, il logo, il design nei prodotti in rete e i colori che vengono impiegati.

L’importanza del logo

Tra gli elementi che abbiamo citato, per la realizzazione di un’identità ben determinata di un marchio, non può mancare il logo, che è davvero importante per attuare la riconoscibilità del marchio aziendale.

È un fattore molto delicato e allo stesso tempo davvero complesso da realizzare, per questo è sempre importante fare affidamento al progetto di un team di esperti nella grafica e nella comunicazione. Non deve assolutamente essere sottovalutato, perché la qualità di questo elemento deve essere sempre molto alta, in modo da rendere il logo perfettamente riconoscibile e leggibile.

Le caratteristiche del pay off

Come dimenticare poi il ruolo svolto dal pay off nella diffusione e nella promozione del brand? La comunicazione deve corrispondere, anche in questo senso, a delle regole ben precise. Si tratta di una frase che spesso si trova abbinata a un logo e che si rivolge principalmente alla messa in atto di una campagna promozionale.

Perché un pay off possa essere pienamente efficace, deve avere delle caratteristiche essenziali, che lo portano a essere allo stesso tempo semplice da comprendere, capace di essere ricordato a lungo nel tempo, in grado di distinguere e caratterizzare in modo preciso un marchio.

Inoltre questa frase, che può essere considerata come un piccolo slogan, deve essere sintetica. In genere non si può pensare di creare un pay off molto lungo, perché solitamente in poche parole dovrebbe essere comunicato ciò che il marchio stesso ha da dire nei confronti del target al quale si rivolge.

Gli altri elementi che contribuiscono alla brand identity

Ci sono poi altri elementi che fanno parte della brand identity. Tra questi possiamo ricordare la vision, un concetto che riguarda ciò che l’azienda vorrà essere in futuro, e la mission, l’obiettivo che si intende realizzare con uno sguardo al presente.

Infine si può citare anche il packaging, la maniera con la quale un determinato prodotto è presentato al pubblico. Attualmente questo concetto ha assunto una definizione sempre più ampia, rivelando a tutti gli effetti che il modo in cui un prodotto o un servizio viene presentato deve corrispondere sempre di più ad un fattore che interessa una più estesa strategia di marketing.