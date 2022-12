Un legame da sempre forte quello che intercorre tra italiani e cartomanzia: il nostro, d’altra parte, è il paese della scaramanzia nel quale si conferisce massima attenzione a tutto ciò che arriva dagli astri (basti vedere la passione degli italiani per gli oroscopi), dalla magia (cresce il ricorso ai maghi) e alla cartomanzia.

È, quest’ultima, una disciplina che esiste da secoli e alla quale gli uomini, nel corso della storia, si sono affidati spesso. Le origini della cartomanzia sono da sempre incerte, esistono diverse versioni: secondo alcuni nacque nell’antica Cina, per altri è da far risalire ai tempi degli Egizi, ci sono poi teorie che la collocano alla cultura Sumera.

Quale che sia la realtà, la cartomanzia ha origini molto antiche e da sempre riesce a fare presa sulla psiche umana. Sono tante le ragioni per le quali ci si rivolge a cartomanti, in Italia lo si fa principalmente per questioni di cuore.

Cartomanzia e amore

Il legame tra cartomanzia e amore è legato principalmente a cercare di comprendere il futuro di una relazione. In sostanza serve per comprendere meglio le intenzioni del proprio amato, quali comportamenti potrebbe avere in futuro; nel caso di rottura di relazione, poi, la cartomanzia può essere utile a sapere se la persona amata tornerà o no.

I tarocchi dell’amore sono un approccio molto richiesto per capire il futuro di una relazione. I problemi di amore, d’altra parte, sono tra quelli che maggiormente affliggono la psiche umana e per i quali si tende a rivolgersi a servizi di cartomanzia. Ecco perché i consulti sull’amore sono quelli più richiesti dagli italiani che si rivolgono ai cartomanti.

Il rapporto tra italiani e cartomanti

Secondo uno studio di qualche anno fa da parte del Codacons, il rapporto tra popolazione italiana e cartomanzia è sempre più solido ed è cresciuto enormemente negli ultimi tempi grazie alla diffusione della tecnologia multimediale. Sarebbero all’incirca 13 milioni gli italiani che decidono di affidarsi a un servizio di cartomanzia almeno una volta nel corso di un anno.

Cercare risposte ai propri problemi affidandosi a servizi di cartomanzia: ecco perché cresce il mercato dei cartomanti a 360 gradi, con particolare riguardo per l’argomento amoroso. Il timore di essere traditi dal proprio partner, la ricerca della propria anima gemella, la necessità di sapere se una relazione terminata possa rinascere: ecco le cause principali per le quali gli italiani si rivolgono a servizi di cartomanzia.