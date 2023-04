I regali per la Festa della mamma sono diversi, ma scegliere il dono perfetto non è sempre facile, soprattutto quando si tratta della donna più importante della vostra vita. Quest’anno, perché non scegliere qualcosa di creativo, pratico e divertente? Questo elenco è ricco di idee uniche, tra cui le nostre scelte migliori per le mamme alle prime armi che vogliono rilassarsi, per le nonne affettuose e per le suocere. Anche se voi e vostra madre non avete un rapporto ideale madre-figlia o madre-figlio, potete comunque esprimere un po’ di gratitudine alla donna che vi ha donato la vita. Noi abbiamo pensato a 20 regali per la Festa della mamma a cui ispirarvi. Qualunque sia la vostra scelta, ricordate di includere un messaggio gentile nel biglietto che accompagnerà il regalo.

• Set di attrezzi da giardino

Se la vostra mamma ha il pollice verde e le piace trascorrere il suo tempo libero tra piante e fiori, adorerà ricevere in regalo un set di attrezzi da giardinaggio perfetto per travasare, potare, disotterrare erbacce e molto altro ancora.

• Occhiali da lettura

Un bel paio di occhiali da lettura, non solo renderanno chic la vostra mamma, ma grazie a una montatura elegante e non troppo elaborata, accompagneranno le sue piacevoli letture donandole un fascino irresistibile. Sarà difficile scegliere la montatura giusta, ma il leopardato e il blu potrebbero rientrare nella lista dei suoi preferiti.

• Sneakers da donna

Che si tratti di un corridore appassionato o di una semplice corsa in città, la vostra mamma apprezzerà un paio di scarpe da ginnastica alla moda e ad alte prestazioni. Optate per sneakers realizzate con materiali rinnovabili e lavabili in lavatrice, così da farle sembrare come nuove anche dopo averle utilizzate.

• Sapone francese

Non potete sbagliare con i saponi di produzione francese, soprattutto quelli realizzati con ingredienti naturali come l’olio di mandorle, il burro di karité e l’olio di argan, che hanno un ottimo profumo. Di solito vengono venduti dentro cofanetti eleganti e colorati.

• Rose stabilizzate

Tra i regali per la Festa della mamma potreste prendere in considerazione una o più rose stabilizzate, che troverete sul sito web Idea Fiori. Con un po’ di attenzione alle sfumature e al simbolismo, potrete scegliere rose stabilizzate con significati precisi e trasformare i vostri più piccoli pensieri in un gesto d’amore unico e sofisticato. Qui trovate rose stabilizzate dei migliori marchi, tra cui Flowercube.

• Set da viaggio

Se alla vostra mamma piace viaggiare, optate per un coloratissimo cubo da imballaggio dove mettere al sicuro e organizzare al meglio gli oggetti essenziali delle mamme in viaggio. Scegliete un modello espandibile per contenere biancheria intima, maglieria e altro, realizzato in nylon lavabile in lavatrice, resistente e antigraffio.

• Puzzle personalizzato

Scegliete una delle foto preferite da vostra madre e uno dei tanti negozi online che trasformerà l’immagine in un puzzle di alta qualità. La vostra mamma sarà felice di ricevere questo dono e si divertirà a mettere insieme i pezzi per ricomporre il ritratto che rimarrà appeso sulla parete di casa per lungo tempo.

• Tagliere di formaggi

Per una madre che ama intrattenere amici in casa, fatele un regalo che renda al meglio, come un tagliere di formaggi in bambù. Scegliete una forma a ruota che abbia abbastanza spazio per esporre deliziosi formaggi, cracker, frutta e, naturalmente, salumi. Inoltre, accertatevi che sia presente un piccolo cassetto con forchette e coltelli in acciaio inox.

• Prodotti per le ciglia

Le mamme amanti della bellezza saranno entusiaste di ricevere in dono prodotti studiati per condizionare e migliorare le ciglia e le sopracciglia. Scegliete un regime di bellezza definitivo a bassa manutenzione che può essere usato una volta al giorno per rendere le ciglia più folte e dense, senza bisogno di trucco.

• Selezione di tè pregiati

Ravviva le mattine di tua madre con un cofanetto di tè pregiati. Grazie alla selezione di alcuni tè in foglia potrà preparare infusioni rilassanti e inebrianti. Inoltre, se sei fortunato, potresti goderti il tuo regalo in prima persona la prossima volta che trascorrerai del tempo con tua madre.

• Candele profumate

Scegliete vasi di vetro colorati con all’interno cera naturale che emana un profumo delizioso e seducente che riempirà la casa di vostra madre di una miscela di sandalo e cedro o di un fresco mix di lavanda e agrumi. Inoltre, dopo che la candela sarà consumata, potrà riutilizzare il contenitore come porta pennelli per il trucco o vaso.

• Accappatoio

Se la vostra mamma è un tipo che regala molti abbracci e coccole, anche in pubblico, il regalo perfetto è un morbidissimo accappatoio in pile con un comodo cappuccio foderato in sherpa. Si sentirà talmente al caldo e coccolata che non vorrà più toglierselo di dosso.

• Bracciale personalizzato

Un regalo originale per la Festa della mamma è scegliere un bracciale in argento rigido con stampato il suo nome. Per rendere il gioiello più luminoso potreste optare per un modello le cui lettere che compongono il nome siano di zirconi.

• Portapillole

Se la vostra mamma è costretta a prendere farmaci durante la giornata, potete regalarle un portapillole, così quando è fuori casa potrà portare con se tutto il necessario per prendersi cura della sua salute. In commercio ci sono tante versioni, da quelli più pratici a quelli di design.

• Scaldamani

Se la mamma ha sempre freddo, aiutatela a riscaldarsi con uno scaldamani di qualità. Quando è completamente carico, può durare fino a quattro ore ed è abbastanza compatto da poter essere riposto ovunque.

• Profumatori di design

Sono molte le mamme che desiderano avere un arredamento particolare, se anche la vostra è così, consigliamo un diffusore che le permetta di godere di un nuovo profumo in casa ogni volta che vuole portare negli ambienti allegria, profumo e colore.

• Borsa a tracolla

Le borse a tracolla sono fatte per le mamme sempre in movimento, che non stanno mai in casa ma vogliono portare con sé tutto il necessario in un piccolo spazio. Questa tipologia di borsa le incoraggerà a ridurre i loro elementi essenziali quotidiani in modo che tutto si adatti comodamente.

• Servitore di lettura

Il servitore di lettura portatile è un oggetto molto apprezzato da chi predilige la lettura prima di addormentarsi. Può contenere il libro, gli occhiali, qualcosa da bere e il telefono, tutto a portata di mano.

• Stampante portatile

Se a vostra madre piace fotografare ogni cosa, allora è arrivato il momento di regalarle una stampante portatile per stampare facilmente tutte le sue foto preferite, con una semplice connessione tramite Bluetooth.

• Tazza intelligente con controllo della temperatura

Se vostra madre apprezza una buona tazza di caffè oppure è un’appassionata di tisane, assicuratevi che non debba mai accontentarsi di una bevanda tiepida. Regalandole una tazza controllata dall’app, potrà impostare la gradazione ideale per consumare la bevanda sempre calda.

• Massaggiatore

Non tutti possono permettersi di andare in una spa, se vostra madre non ha tempo da dedicare al suo benessere, è arrivato il momento di regalarle un massaggiatore per lenire e rinvigorire i muscoli doloranti di collo e spalle. Per un totale benessere, scegliete il modello con la funzione di riscaldamento.