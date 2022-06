L’installazione di un montascale è una soluzione ottimale per semplificare le attività quotidiane di persone che abbiano difficoltà motorie o disabilità di varia natura. Uno strumento che rientra tra quelli atti a superare le barriere architettoniche, che può essere installato in modo semplificato, senza eccessivi lavori invasivi e usufruendo oggi delle detrazioni fiscali previste dalla norma.

Il mercato dei montascale è oggi piuttosto florido con realtà specializzate nel settore, come ad esempio Handicare montascale, e consente di scegliere tra tantissimi modelli per qualsiasi esigenza. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le principali ragioni per acquistare e installare presso la propria abitazione (o il proprio condominio) un dispositivo di questo genere.

Superamento delle barriere architettoniche

Come detto, i montascale nascono per questa ragione, per consentire il superamento delle barriere architettoniche. È il caso di persone che abbiano un impedimento motorio o fisico, che sia permanente o anche momentaneo: l’esempio è la persona costretta su una sedia a rotelle o che cammina con le stampelle a seguito di un intervento. Se ci si trova in questa situazione anche soltanto una rampa di scale può essere un ostacolo enorme da superare. Ecco allora che un montascale può essere utile per superare ogni barriera, da installare o nelle parti comuni del condominio o direttamene nella propria abitazione.

Motivazione finanziaria

C’è anche una questione finanziaria dietro alla scelta di acquistare un montascale professionale. Il costo montascale può essere anche piuttosto importante, ma è possibile usufruire di detrazioni e agevolazioni di natura fiscale. Nelle prime misure rientrano detrazioni fiscali sulle tasse da pagare, portando quindi il costo del montascale in detrazione dal pagamento delle tasse per gli anni successivi; le agevolazioni sono invece misure a sostegno della spesa per l’acquisto del montascale che vengono concesse immediatamente.

Motivazione affettiva

Installare un montascale in casa o nel condominio è un qualcosa che può essere utile anche dal punto di vista affettivo. Sì, perché consente a persone che abbiano problematiche motorie, magari perché arrivate ad una certa età, di continuare a vivere nella propria casa, quella dove hanno abitato per tutta la vita, senza dover essere costrette a lasciarla per questioni logistiche legate alla presenza di barriere architettoniche.

In sostanza un montascale, esterno o interno per casa, è un dispositivo che consente di superare le barriere architettoniche eventualmente presenti permettendo a ciascun individuo di riacquisire la propria libertà e di spostarsi autonomamente all’interno della propria abitazione. Una questione che tocca da vicino molti, da persone con disabilità a chi ha dovuto subire un intervento fino a chi è in là con gli anni e non riesce più ad essere autonomo negli spostamenti in casa.