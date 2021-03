L’abbigliamento personalizzato continua a riscuotere grande successo sia tra i privati che tra le aziende, soprattutto per quello che riguarda la maglieria, da sempre in grado di soddisfare al meglio qualsiasi genere di esigenza. Che si tratti delle classiche t-shirt o di modelli con diversi tipi di scollatura, infatti, le magliette personalizzate rappresentano la soluzione ideale sia per diffondere il brand in maniera semplice e spontanea sia per regalare un capo unico in occasioni speciali.

L’importanza di magliette con logo personalizzato tra le imprese

Nel dettaglio, le magliette con logo personalizzato permettono alle imprese tanto di promuovere il brand, beni e servizi, quanto di creare divise accattivanti e d’impatto per i propri dipendenti e rafforzarne il senso di appartenenza all’azienda. La versatilità di questo capo d’abbigliamento la rende la soluzione ideale in molti ambiti professionali, così come in contesti decisamente variegati.

Innanzitutto, in occasione di fiere ed eventi possono essere distribuite come omaggio per la clientela e, al tempo stesso, possono essere impiegate per i propri collaboratori, per assicurare che siano del tutto riconoscibili e rafforzare l’immagine del brand.

Per quanto riguarda gli ambiti professionali, una maglietta personalizzata con logo rappresenta una divisa personalizzata perfetta in un’ampia varietà di punti vendita in cui c’è la necessità di lavorare con comodità, optando per capi che agevolano qualsiasi genere di movimento.

La personalizzazione, naturalmente, dovrà variare a seconda del contesto: in ambienti sobri si può prediligere la tecnica del ricamo, dato che restituisce grande eleganza, così come tinte semplici, magari pastello, e tagli più attillati, in grado di valorizzare al meglio la figura.

In ambienti più informali, invece, spazio a colori vivaci, anche creando contrasti cromatici di grande impatto visivo. In questo caso, un’altra soluzione molto gettonata è la serigrafia, perfetta per immagini ricche di colori e particolari.

Idea regalo evergreen

Una maglietta personalizzata rappresenta ancora oggi un’ottima idea regalo grazie anche alla molteplicità di modelli e materiali che si possono scegliere. Per esempio il cotone, di grammatura più o meno alta, è perfetto per lasciar traspirare al meglio la pelle in estate così come per tenere caldo in inverno.

Inoltre, è possibile optare per materiali tecnici idrorepellenti con i quali vengono realizzati modelli particolarmente adatti per gli amanti dello sport, in quanto oltre alla corretta traspirazione garantiscono anche un’ottima protezione dall’acqua, durante gli allenamenti in condizioni climatiche avverse.

Le maglie in pile sono perfette per i mesi freddi e possono risultare davvero morbide, mentre la lycra viene generalmente usata in abbinamento con altri materiali al fine di conferire maggior elasticità.

Per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione, al giorno d’oggi sono davvero numerose, per creare regali del tutto su misura; si va dalle frasi a effetto alle foto care, passando per immagini particolarmente adatte per l’occasione d’uso: spesso, infatti, si ricorre alle magliette personalizzate in occasione di feste o eventi particolari.

Si avrà libertà di giocare con i colori e con i contrasti, prestando sempre attenzione a creare un equilibrio visivo sempre gradevole, che metta a sufficienza in evidenza ciò che si è scelto di stampare.

Creare magliette personalizzate al giorno d’oggi è semplice e immediato, grazie ai servizi di stampa messi a disposizione di privati e imprese da tipografie online come Stampasi.it. In questo modo, infatti, è sufficiente selezionare dal portale di riferimento il tipo di capo, la grammatura, la tecnica di stampa e le caratteristiche legate alla personalizzazione per assicurarsi un primo bozzetto digitale da poter valutare prima di procedere all’ordine definitivo.