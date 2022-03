Se hai deciso di organizzare un pranzo o una cena, allora devi pensare anche all’antipasto, la parte forse più gustosa e sfiziosa di tutte le pietanze. Nati per stuzzicare la fame degli ospiti, e per ammazzare il tempo nel frattempo che cuoce il primo o il secondo piatto, gli antipasti facili e veloci da preparare sono l’idea perfetta per dare al tuo pranzo o alla tua cena con amici e parenti una marcia in più. Su Ricetta.it trovi tantissime idee per imbandire la tua tavola, ma vogliamo darti anche noi delle idee su antipasti sfiziosi da poter provare a fare in pochi minuti. Ti innamorerai non solo del gusto ma anche della semplicità di queste ricette davvero veloci da preparare senza che tu debba passare ore ed ore ai fornelli.

Pizzette di patate

Le patate sono le vere protagoniste degli antipasti. Ti suggeriamo quindi di preparare delle gustose pizzette di patate, amate da grandi e piccini. Prendi un paio di patate lavale e pelale, dunque affettale da almeno un paio di cm. Mettile su una teglia foderata con carta forno, condiscile con olio, sale, rosmarino e pepe e inforna per una ventina di minuti. Quando saranno pronte farcisci con salumi e formaggi e inforna altri minuti, giusto il tempo che mozzarella o scamorza si sciolgano. Vedrai che andranno a ruba.

Involtino di melanzane

Se ami le melanzane non puoi non provare a fare un involtino davvero sfizioso. Oltre ad essere facile e gustoso è anche veloce da preparare. Taglia le melanzane a fette lunghe e grigliale. Dopodiché prepara una farcia a base di ricotta, prosciutto cotto, sale pepe e basilico. Distribuisci la farcia sulla melenzana arrotola e metti in una teglia. Filo d’olio e dritto in forno a 200 gradi per circa 10 minuti.

Prosciutto ripieno di asparagi

Durante la stagione degli asparagi un bel fagottino di prosciutto ripieno con questa verdura potrebbe essere davvero una nuova idea da sperimentare. Pulisci e sbollenta gli asparagi ricordando di lasciarli sodi. Prendi una fetta di prosciutto cotto, metti anche del formaggio, un asparago e chiudi a fagottino fermando il tutto con uno stuzzicadenti. Dunque metti in forno e cuoci per 10 minuti a 180 gradi.

Involtino di salmone

Rimaniamo negli involtini per ricordarne uno a base di salmone, pesce delizioso e super adatto agli antipasti. Mischia un formaggio cremoso con rucola, sale, pepe e olio. Adagia le fette di salmone affumicato su un piatto e metti al centro un po’ di farcia alla ricotta. Avvolgi la fetta di salmone e seri con prezzemolo tritato e un filo d’olio.

Millefoglie di patate e salmone

La millefoglie di patate e salmone è un’alternativa perfetta per conciliare verdura e pesce. Perfetti per un pranzo speciale, crea una piccola millefoglie. Cuoci le patate in forno tagliate a fette molto sottili (e condite con olio, sale e pepe) e a 180 gradi per circa un quarto d’ora. Quando saranno pronte, realizza degli strati partendo con le patate e alternando con salmone e con formaggio cremoso. Ricorda che l’ultimo strato deve essere di patate. Puoi servire questo antipasto decorando con erbe aromatiche, tipo erbetta cipollina.

Peperoni ripieni

In ultimo ti vogliamo proporre dei peperoni ripieni, gustosi e facili da preparare, tipici del sud. Lava i peperoni e cuocili in forno per mezz’ora. Lasciali raffreddare, poi dividili a metà, togli i semi e anche la buccia esterna. Per ogni metà farcisci con sottiletta e prosciutto cotto e arrotola come a creare un involtino. Metti poi gli involtini in un ruoto, condisci con olio, prezzemolo, olive nere, capperi, sale. Metti in forno e cuoci a 180 gradi per 20 minuti. Servi freddi, e vedrai che tutti si leccheranno i baffi.