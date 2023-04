Il CBD

L’acronimo CBD sta per cannabidiolo, un importantissimo principio attivo contenuto all’interno della pianta della canapa. Fino a pochi anni fa vi era molto scetticismo attorno all’impiego di questa sostanza perché veniva erroneamente associato ad attività dopanti, alle alterazioni mentali e alla possibile dipendenza che poteva provocare nel tempo e con l’uso frequente. In realtà non è assolutamente così, anzi sono tantissimi gli studi scientifici che hanno dimostrato come questa molecola svolga degli effetti benefici e curativi sul corpo. È proprio per questo motivo che oggigiorno vengono realizzati tantissimi prodotti a base di CBD, e tra i più apprezzati e utilizzati ci sono proprio le tisane al CBD, quelle che abbiamo testato noi sono quelle prodotte da Maria CBD oil e hanno sicuramente superato le nostre aspettative. Ma non solo, però, perché in commercio esistono anche olii, alimenti, integratori, creme e cristalli in cui questa sostanza rappresenta l’elemento funzionale.

Le varie forme di CBD

Il CBD esiste in tre differenti forme:

1. isolato: in questo caso la sostanza viene estratta dalla pianta della canapa e separata da tutte le altre componenti per ottenere una molecola pura;

2. in composizione con gli altri cannabinoidi e le altre molecole presenti nella pianta. In questa seconda formulazione, però, viene comunque eliminata la frazione del THC, la parte allucinogena e dopante della canapa;

3. nella forma completa in cui il CBD è in associazione a tutti gli altri elementi, compreso il THC, che comunque ha una minima concentrazione.

CBD e THC sono due molecole molto simili e che, in parte, svolgono le stesse azioni sul nostro corpo. C’è, però, una notevole differenza tra le due perché la seconda ha degli evidenti effetti psicoattivi perché stimola la produzione della dopamina da parte del nostro cervello. Quest’ultima è una delle sostanza che partecipano alla regolazione dell’umore, dando il senso di euforia e di eccitazione tipico delle droghe.

È proprio per questo motivo che la legge italiana regola le caratteristiche che devono avere i prodotti messi in commercio e contenenti THC e stabilisce che questa sostanza deve essere presente in concentrazione inferiore allo 0,5%, valore considerato come non dopante.

Tutti gli effetti benefici del CBD

Il CBD è una molecola dagli svariati effetti benefici ed è proprio per questo motivo che sempre più prodotti in commercio la contengono. In particolare, gli effetti positivi che anche la scienza ha dimostrato come veri e che vengono apportati dall’assunzione del CBD sono:

– antinfiammatorio, sia a livello locale sia generale. Questa è sicuramente la funzione più importante che viene svolta da tale sostanza ed è quella per cui viene più impiegata;

– antidolorifico, ed è per questo motivo che può essere utilizzato sia per trattare i dolori occasionali di diversa natura assumendolo al bisogno, sia come terapia continuativa per dare sollievo alle patologie croniche;

– antidepressivo, infatti agisce sulla produzione della serotonina e di altre sostanze che diminuiscono lo stress, l’ansia e la percezione dell’ansia;

– anticonvulsante, poiché il CBD è conosciuto come in grado di ridurre sia l’intensità delle convulsioni sia la loro frequenza;

– antipsicotico: si tratta di una delle scoperte più recenti ed è proprio in seguito ai recenti studi condotti che si è cominciato a somministrare questa molecola ai soggetti affetti da malattie del sistema nervoso come l’Alzheimer perché è in grado di rallentare sensibilmente il suo decorso nel tempo;

– antiemetico, perché diminuisce sia il vomito sia la nausea associati, ad esempio, a disturbi gastrointestinali, mal di viaggio e addirittura la chemioterapia;

– antisettico: non tutti sanno, infatti, che il CBD è un ottimo disinfettante e per questo può essere applicato su qualsiasi ferita per evitare delle possibili infezioni.

Le tisane contenenti CBD

Le tisane contenenti CBD sono un prodotto molto comodo ed efficace per risolvere tantissimi problemi come l’insonnia, il senso di vomito o nausea, lo stato di ansia e depressione e i deficit del sistema immunitario.

In commercio esistono tantissimi prodotti diversi, infatti vengono create delle formulazioni in cui il CBD viene associato ad altre sostanze. Dal loro effetto sinergico, così, nascono tisane per aumentare la concentrazione, per rilassarsi, per conciliare il sonno e per dimagrire. Oltre a ciò, poi, si possono avere anche tantissimi gusti differenti tra cui scegliere. Solo per fare alcuni esempi, le tisane di Maria CBD oil al CBD possono contenere anche tarassaco, camomilla, finocchio, anice e liquirizia.

Come utilizzare e preparare una tisana con CBD

Le tisane contenenti CBD possono essere assunte in qualsiasi momento della giornata, dalla mattina appena svegli fino alla sera prima di andare a letto, in base alla specifica funzione che si vuole ottenere. Ecco, ad esempio, che se si è alla ricerca di una carica di energia per affrontare la giornata, la tisana può essere assunta la mattina appena alzati, se, invece, si vuole un aiuto per dormire e rilassarsi, è particolarmente indicata la sera.

Le tisane, poi, possono essere bevute sia calde, sia a temperatura ambiente, sia refrigerate. Si consiglia sempre di non aggiungere zucchero o altri dolcificanti sia per non andare a coprire il suo gusto naturale, sia per evitare di ingerire delle calorie inutili. Tutte queste bevande, poi, hanno dei sapori così buoni, particolari e ricercati, che dolcificarli è davvero inutile.

Preparare una tisana al CBD, infine, è davvero semplice e veloce. Vengono, infatti, vendute in comode bustine monodose che devono essere inserite in acqua bollente (una per ogni tazza) e lasciate in infusione per alcuni minuti perché i principi attivi contenuti nella bustina stessa si sciolgano nell’acqua calda.

A piacere, si possono aggiungere zucchero, miele o dolcificante e anche del succo di limone.

Tanti tipi di tisane al CBD tra cui scegliere

In commercio esistono tantissime tipologie di tisane al CBD differenti. Quelle di Maria CBD Oil, in particolare, sono realizzate solo ed esclusivamente con materie prime naturali al 100%. In particolare, si può scegliere tra:

1. Tisana Zenzero e Limone: contiene zenzero e limone che, nel loro insieme, facilitano la diuresi e ostacolano la ritenzione idrica per favorire la riduzione e il mantenimento del peso corporeo;

2. Tisana Detox: ha un sapore molto speziato, particolarmente apprezzato, dato dal finocchio, dalla bardana, dal tarassaco e dall’anice. Depura e disintossica il corpo favorendo il suo corretto funzionamento e rappresenta una vera e propria carica di energia per l’organismo;

3. Tisana per dormire: contiene moltissime note aromatiche, tra cui la citronella, i fiori d’arancio e l’ibisco. Distende i nervi, aiuta a rilassare e a ridurre lo stress e le tensioni, oltre a conciliare il sonno. L’assunzione regolare di due o tre tazze al giorno, poi, ha anche degli effetti analgesici e riduce i crampi muscolari;

4. Tisana CBD Raffreddore: grazie alla rosa canina e al sambuco, stimola il sistema immunitario e favorisce uno stato di benessere generale;

5. Tisana Stanchezza: contiene la radice di liquirizia e i semi di anice che aiutano a mantenere la concentrazione e l’attenzione, oltre ad essere una fonte di energia.

Tutte le tisane di Maria CBD Oil non contengono alcun ingrediente di origine animale, per cui possono essere assunte anche da persone che seguono una dieta vegana o vegetariana. Sono, poi, realizzate solo con materie prime di altissima qualità, infatti tutte le erbe e le piante sono coltivate senza fare uso di concimi, pesticidi o oltre sostanze chimiche potenzialmente dannose. Le varie versioni disponibili, ognuna in grado di assolvere ad uno specifico compito, derivano da un’intensa attività di studio e di test che ha portato alla migliore formulazione possibile tra i diversi componenti sia per massimizzare gli effetti benefici sia per garantire sapori, aromi e profumi piacevolissimi.