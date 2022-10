State per diventare neo-genitori? Venite alla scoperta dei pannolini Made in Italy: Pillo.

Pannolini e mutandine Pillo sono realizzati da Fippi S.p.A. un’azienda italiana che si occupa di igiene da oltre 50 anni, con importanti riconoscimenti internazionali per l’attenzione ambientale per produzione e uso di cellulosa da foreste ecosostenibili.

Pillo non è solo “il marchio italiano dei pannolini”. L’azienda, infatti, lo usa per molteplici prodotti dedicati all’igiene dei bambini:

pannolini

pants

salviettine umidificate

La filosofia Pillo è garanzia di qualità a un prezzo conveniente!

Pannolini Made in Italy Pillo Premium

I pannolini Pillo Premium sono uno dei prodotti di punta del marchio. Dedicati ai bambini, dai molto piccoli (neonati da 2 a 5 Kg) a quelli più grandi (dai 18 ai 30 Kg).

Grazie alle loro caratteristiche risultano super-assorbenti, super-delicati, super-confortevoli:

catturano pipì e pupù liquide (sopratutto i New Born) grazie alla caratteristica drenante degli stessi

sono dotati di indicatore di bagnato (striscia che si colora)

garantiscono una chiusura pratica e sicura grazie all’adesivo sovrapponibile

le bande elastiche garantiscono una maggiore vestibilità e libertà di movimento

i materiali premium assicurano delicatezza e protezione alla pelle del bambino

Questi pannolini sono disponibili in differenti taglie, dalla più piccola dedicata ai neonati alla più grande per i bambini di qualche anno. Scopri qui la guida completa alle taglie dei pannolini Pillo.

Pannolini Pillo Pants

Pillo Pants sono mutandine super-assorbenti ideate per garantire comfort e praticità ai bimbi che stanno per abbandonare il pannolino in favore delle mutandine.

Grazie alle loro caratteristiche, i bambini saranno accompagnati gradualmente e secondo i loro tempi in questo importante passaggio. Infatti:

sono dotate di banda elastica in vita che garantisce una maggiore vestibilità e libertà di movimento

il nastro di chiusura garantisce di chiudere in modo igienico e sicuro le mutandine da gettare

le fasce laterali garantiscono una confortevole vestibilità, mantenendo l’asciutto e il comfort delicato sulla pelle dei bambini

Anche le mutandine Pillo Pants sono disponibili in diverse taglie (dalla Maxi alla XL). Scoprile qui.

Salviettine Pillo

A completamento dell’ampia gamma di pannolini e mutandine Pillo, ci sono anche le indispensabili salviettine umidificate dedicate all’igiene dei bambini.

Pillo, infatti, ha pensato davvero a tutto l’occorrente per il cambio e l’igiene dei bambini.

Offre, quindi, tre tipologie di salviettine:

le Baby umidificate da 72 pz

le Baby umidificate da 20 pz

le Pulisci Ciuccio da 15 pz

Le salviettine Baby umidificate sono ideali per l’igiene delle manine e del viso dei bambini, anche molto piccoli.

La loro composizione è costituita da una miscela di sostanze naturali (di origine vegetale) dalle incredibili proprietà emollienti e idratanti, unite all’azione dell’Aloe Vera e della Calendula Bio.

Si tratta, dunque, di salviettine lenitive, protettive e rigeneranti, morbide e detergenti, dermatologicamente testate e prive di alcool o sostanze nocive.

Le Salviettine Pulisci Ciuccio, invece, sono indicate specificatamente per l’igienizzazione di ciucci e ausili pediatrici. Sono, inoltre, inodore e insapore, a base di Bisabololo ed Estratto di radice di zenzero.

Visita www.Gadoola.com alla scoperta dei pannolini made in Italy: Pillo Premium, Pants e salviettine e degli altri accessori dedicati al cambio!