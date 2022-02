Chi ha un negozio spesso si ritrova ad affrontare le difficoltà che l’esposizione diretta ai raggi del sole comporta. Infatti, la luce del sole passa attraverso la vetrina e trasmette all’interno del negozio un certo calore. Ma non c’è solo questo come problema da affrontare, perché i raggi del sole, quando arrivano in maniera diretta, tramite lunghe esposizioni della merce, possono alterarne anche le caratteristiche e il colore. Sarebbe quindi importante ricorrere a delle soluzioni che aiutino ad affrontare con tutta tranquillità le questioni che abbiamo esposto. Un’idea importante sarebbe quella di ricorrere ai sistemi schermanti, come per esempio le pellicole antisolari.

A cosa servono le pellicole antiriflesso

La pellicola antiriflesso per i vetri è una particolare pellicola adesiva che ha il compito di isolare gli ambienti e creare all’interno di essi delle condizioni maggiori di comfort. Si può applicare agli ambienti residenziali, ma anche soprattutto ai negozi, ed è detta anche pellicola anticalore.

Infatti viene utilizzata soprattutto nei mesi estivi, quando il caldo si fa sentire in maniera insistente aumentando la temperatura all’interno degli esercizi commerciali. Essendo una pellicola filtrante e schermante, migliora le prestazioni termiche dei vetri e quindi rende più efficace la funzione dei sistemi di raffrescamento che vengono posti all’interno degli ambienti.

Infatti, come si è visto anche da alcune misurazioni specifiche, utilizzando le pellicole qualitativamente importanti, le temperature interne si riescono a ridurre di molto, anche di 7 o 8 gradi.

È per questo che possiamo dire che sicuramente le pellicole antiriflesso sono degli elementi che contribuiscono in maniera significativa a ciò che riguarda l’efficienza energetica degli edifici. Infatti svolgono un ruolo molto rilevante nel mantenere sotto controllo i consumi energetici e poi con le loro caratteristiche svolgono una funzione molto importante anche contro i possibili abbagliamenti.

I vantaggi delle pellicole antiriflesso

Chi ha un negozio sa bene quanto sia importante esporre delle merci perfette. Esse svolgono infatti un ruolo importante a livello di pubblicità, potendo attirare direttamente l’attenzione dei possibili acquirenti.

La vetrina è uno spazio espositivo essenziale e proprio per le sue caratteristiche, anche grazie all’illuminazione, può essere veramente fondamentale per aumentare le vendite di un negozio. Quando parliamo di illuminazione delle vetrine non ci riferiamo soltanto a quella artificiale, ma facciamo riferimento anche all’illuminazione che può arrivare dalla luce diretta del sole.

È logico che però bisogna prestare attenzione, perché, come abbiamo già specificato, l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti della luce solare delle merci in vetrina può comportare qualche problema. Prima fra tutte c’è la questione dell’alterazione dei colori delle merci.

Questo comporta degli sprechi, perché pensiamo per esempio ai capi di abbigliamento esposti nelle vetrine. Oppure, per comprendere a fondo la questione, possiamo fare riferimento agli zaini esposti in una cartoleria. Queste merci con il tempo possono andare incontro ad un deterioramento causato dai raggi del sole, perdendo di brillantezza e di qualità.

Tutto ciò si traduce in una perdita di soldi, che certo non è affatto conveniente per chi ha un’attività commerciale. Invece questi inconvenienti si possono evitare con una pellicola antiriflesso da applicare direttamente alle vetrine del negozio.

La pellicola agisce permettendo sempre ai raggi del sole di entrare, quindi non viene oscurata l’illuminazione naturale. Tuttavia filtra i raggi del sole, in modo da lasciare fuori i raggi ultravioletti, che sono dannosi. I vantaggi sono molti, perché la merce non si danneggia e, in estate, come abbiamo già specificato, è possibile mantenere una temperatura fresca all’interno del negozio.

E poi pensiamo anche a tutti quei comfort che derivano dal mantenimento della riservatezza e della privacy all’interno del negozio stesso. Esistono tantissimi modelli di pellicole antiriflesso, per cui c’è davvero l’imbarazzo della scelta.