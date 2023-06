L’estate oramai è alle porte, e per questo dobbiamo dotarci di accessori di abbigliamento adatti per la stagione soleggiata.

Costo lenti polarizzate graduate

Tra i vari elementi utili per proteggerci dal sole troviamo occhiali di alta qualità con lenti polarizzate, che sono occhiali dotati di lenti che sono in grado di polarizzare la luce solare.

Questo significa che i raggi del sole nocivi sono catturati dalle lenti e fatti convergere in un unico polo. In questo modo, i nostri occhi sono protetti da quel fastidioso riverbero prodotto dai raggi solari quando vanno a colpire una superficie chiara, come può essere la sabbia, l’asfalto.

Quindi, gli occhiali con lenti polarizzate sono molto utili, in particolare quando si sta molto fuori all’aria aperta, per svago o anche per lavoro.

Ad esempio, chi fa sport all’aperto è meglio se utilizza questo tipo di occhiali, in modo da proteggere al meglio la vista.

Anche per chi guida sono consigliate le lenti polarizzate, perchè evitano di avere un disturbo visivo prodotto dalla luce che si riflette sull’asfalto, ma anche di notte, per evitare il fastidio dei lampioni sulla strada.

Il costo delle lenti polarizzate graduate non è tanto diverso da quello di altri tipi di lenti, con il vantaggio che questo tipo di lenti donano un ottimo comfort visivo in ogni contesto ambientale.

Svantaggi lenti polarizzate

Tuttavia, anche le lenti polarizzate hanno degli svantaggi, come ad esempio il fatto che quando si guarda il parabrezza delle altre auto mentre si corre, si può avere una distorsione visiva.

Infatti, il vetro del parabrezza cambia l’angolo di polarizzazione della luce, dando l’effetto di un reticolato a chi porta lenti polarizzate. Alcune visiere di caschi delle motociclette se si portano occhiali polarizzati possono dare effetti arcobaleno o far percepire una variazione cromatica particolare.

Bisogna quindi fare attenzione in tali circostanze, per non avere un disturbo del comfort visivo.

Inoltre, le lenti polarizzare sono disponibili in diversi colori, da scegliere in base al tipo di luminosità che si deve affrontare.

Occhiali senza montatura

Un must degli ultimi anni sono gli occhiali senza montatura, sia da sole come da vista.

Si tratta di occhiali detti “glasant”, che sono molto leggeri, nei quali le astine vengono collegate alle lenti tramite un sottile filo di nylon, e si avrà una montatura ultra leggera.

Gli occhiali senza montatura non sono vistosi, perché le montature sottili passano quasi inosservate.

Le possono utilizzare, contrariamente a quanto si pensi, anche coloro che hanno necessità di lenti spesse con gradazione elevata, perché grazie alle nuove tecnologie oggi si possono realizzare lenti molto sottili anche con un’alta gradazione delle diottrie.

Quindi, via libera al comfort e all’eleganza, sopratutto per coloro che sono costretti a portare gli occhiali tutto il giorno.

Le lenti polarizzare offrono infatti un ottimo comfort per gli occhiali da sole, mentre la montatura ultra leggera è indicata per chi porta occhiali da vista.

In entrambe le situazioni si avrà una ottima funzionalità accompagnata a un’eleganza moderna e senza pari.