La migliore crema corpo bio

Per la cura quotidiana del nostro corpo, ci vogliono cosmetici che siano adatti alle esigenze della nostra pelle, e soprattutto che siano tollerati dalla stessa.

Quante volte infatti si sentono persone che dicono di essere allergiche a un dato prodotto cosmetico, o che magari un certo prodotto ha scatenato una reazione cutanea.

Ecco che allora diventa davvero importante imparare a leggere di cosa sono fatte anche le creme per il corpo e il viso che usiamo di solito, e capire quali ingredienti contengono.

Conviene quindi indirizzarsi verso creme biologiche per il corpo, che siano realizzate con ingredienti naturali al 100% e bio, ovvero derivati di piante coltivate con metodi biologici, nel rispetto della salute del consumatore.

La migliore crema corpo bio deve avere quindi alcuni requisiti e certificazioni particolari che la rendano adatta alle pelli anche più sensibili. Dovremo controllare l’inci, per vedere che sia fatta con ingredienti naturali e derivati da piante quali ad esempio la Rosa Mosqueta, il Germe di Grano, il Sesamo, l’aloe vera.

Migliore crema corpo naturale

La migliore crema corpo naturale deve essere priva di oli minerali, parabeni, e magari anche senza profumo, quindi assumere una profumazione neutra che vada bene per tutti, anche per chi non ama forti profumazioni.

Se è anche nichel tested darà una garanzia in più di essere priva di metalli nocivi che non fanno bene all’organismo o che possono provocare adirittura delle reazioni allergiche.

Quindi basterà scegliere un negozio di prodotti bio e naturali, anche online, e consultare con calma i vari prodotti alla ricerca delle varie marche di creme corpo naturali o creme per il viso, di siero e tonici struccanti, tutto rigorosamente bio.

Crema corpo bio pelle secca

Tra le creme biologiche per il corpo, ci sono quelle adatte per i vari tipi di pelle.

Ad esempio se abbiamo la pelle secca e sensibile, dovremo optare per una crema corpo bio pelle secca, che offra anche un maggiore nutrimento al derma.

Infatti in caso di pelle secca, la cream deve essere nutriente e rimpolpante, ricca di oli e di burri vegetali.

Una crema all’olio di rosa mosqueta potrebbe fare al caso nostro.

Se invece avessimo la pelle grassa, dovremo optare per una crema idratante, e sebo regolatrice, ovvero in grado di astringere i pori e regolare la produzione di sebo, e antiossidante.

E’ dimostrato che le sostanze a base vegetale vengono assorbite meglio dalla pelle rispetto alle sostanze sintetiche. Ecco perché una crema corpo bio è perfetta per ogni esigenza.

Marche di creme corpo naturali

Abbiamo visto che le creme naturali offrono una migliore dermo affinità, ovvero sono accettate maggiormente dalla nostra pelle. Quindi in caso di pelle molto sensibile, sono in genere prodotti più compatibili e con maggiore efficacia.

Sul mercato ci sono innumerevoli marche di creme corpo naturali, tra cui quelle realizzate con oli vegetali di alta qualità, alla rosa mosqueta, all’elicriso, all’aloe vera e altri ancora, che sono ottime creme biologiche per il corpo, in grado di prevenire anche rughe e macchie della pelle, e ottimizzare le funzioni della pelle rendendola anche più luminosa, tonica e raggiante.