I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), tra cui spiccano l’anoressia e la bulimia nervosa, rappresentano patologie complesse che richiedono un intervento tempestivo e mirato. Spesso si tende a considerare queste condizioni come problematiche superficiali legate esclusivamente all’immagine corporea. La ricerca scientifica recente dimostra invece che si tratta di disturbi neuropsichiatrici profondi, caratterizzati da alterazioni biologiche, genetiche e dei circuiti cerebrali della ricompensa. Data la serietà di queste patologie, l’ordinamento sanitario italiano ha strutturato una rete di assistenza basata su diversi gradi di intensità assistenziale, pensata per accompagnare il paziente verso la guarigione attraverso percorsi altamente personalizzati.

Il sistema di cura per i DCA in Italia: i livelli di intensità

Quando si affronta la diagnosi di un disturbo alimentare, una delle preoccupazioni più diffuse riguarda la necessità di un ricovero. Il sistema sanitario non prevede una risposta univoca, ma si articola in quattro livelli di cura che formano una progressione flessibile. I professionisti non seguono una scala obbligatoria, ma scelgono il livello più adatto alla situazione specifica, con la possibilità di modulare l’intensità della terapia nel tempo.

Il primo livello è rappresentato dal percorso ambulatoriale. Questo approccio costituisce il punto di partenza più comune ed è indicato per le fasi iniziali della malattia o in assenza di complicanze mediche acute. Il paziente continua a svolgere la propria vita quotidiana, frequentando la scuola o il lavoro, e si reca presso il centro con cadenza settimanale o bisettimanale per effettuare sedute di psicoterapia, consulenze nutrizionali per i DCA e controlli psichiatrici.

Il secondo livello consiste nel day hospital o ricovero diurno. In questo contesto, il soggetto trascorre alcune ore della giornata all’interno della struttura specializzata e rientra presso la propria abitazione la sera. Questa modalità garantisce una maggiore intensità terapeutica senza recidere il legame con l’ambiente familiare. Le attività includono solitamente i pasti assistiti, la partecipazione a gruppi terapeutici e una costante supervisione medica.

Il terzo livello è il trattamento residenziale. Il paziente si stabilisce all’interno della struttura per un periodo definito di settimane o mesi. Questa scelta si rende necessaria durante le fasi di crisi acuta, oppure quando l’ambiente domestico risulta momentaneamente controproducente per il percorso di guarigione. La residenzialità assicura un monitoraggio medico continuativo e un supporto psicologico costante.

Il quarto livello è il ricovero ospedaliero ordinario, riservato esclusivamente alle emergenze mediche e complicanze fisiche più severe, come l’instabilità cardiaca o la malnutrizione grave. L’ospedalizzazione non costituisce la terapia definitiva per il disturbo alimentare, ma serve a stabilizzare i parametri vitali del paziente. Una volta superata la fase critica, la persona viene indirizzata verso uno dei livelli di cura specialistici descritti in precedenza.

Chi compone il team di un centro specializzato

La complessità dei disturbi alimentari richiede un approccio multidisciplinare integrato. I centri specializzati si avvalgono di un’équipe di professionisti che collaborano attivamente per curare ogni aspetto della patologia. Il team tipo include lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile, lo psicologo psicoterapeuta, il dietista o nutrizionista clinico, il medico internista, gli infermieri specializzati e gli educatori professionali.

La presenza di questa pluralità di figure non rappresenta un semplice dettaglio organizzativo. Gli studi dimostrano che la gestione coordinata produce esiti clinici nettamente superiori rispetto ai trattamenti frammentati condotti da professionisti isolati. Il paziente e la famiglia possono contare su una rete di supporto rassicurante, dove ogni dimensione del disturbo viene presa in carico in modo sinergico. Per gli adolescenti, in particolare, l’inclusione attiva dei genitori nel percorso terapeutico si rivela un fattore cruciale per il successo delle cure.

I centri DCA in Italia: quanti sono e dove si trovano

La mappa dell’assistenza sul territorio nazionale mostra un quadro in evoluzione ma caratterizzato da alcune criticità strutturali. I dati ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) evidenziano la presenza di oltre cento strutture pubbliche e private accreditate dedicate alla cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Per individuare con precisione la collocazione dei centri per i DCA accreditati e verificare la disponibilità dei servizi, i cittadini possono fare riferimento alle mappature ufficiali del Ministero della Salute e ai database delle principali società scientifiche di settore, come la Società Italiana per i Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA) e l’Associazione per i Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (ABA).

Come si accede a un centro DCA: il percorso pratico

L’ingresso nel sistema di cura pubblico segue un iter lineare, studiato per orientare correttamente il paziente sin dai primi passi. Il percorso si articola principalmente nelle seguenti fasi:

Il Medico di Medicina Generale o il Pediatra: costituisce il primo punto di contatto. Il medico effettua una valutazione preliminare e rilascia l’ impegnativa per la visita specialistica. Qualora si riscontrino difficoltà nel riconoscimento iniziale della patologia, il cittadino può comunque rivolgersi direttamente ai Centri Psico-Sociali (CPS) o ai servizi specialistici territoriali laddove l’accesso diretto sia consentito.

costituisce il primo punto di contatto. Il medico effettua una valutazione preliminare e rilascia l’ per la visita specialistica. Qualora si riscontrino difficoltà nel riconoscimento iniziale della patologia, il cittadino può comunque rivolgersi direttamente ai Centri Psico-Sociali (CPS) o ai servizi specialistici territoriali laddove l’accesso diretto sia consentito. La valutazione specialistica: consiste in un primo colloquio approfondito con l’équipe del centro. Durante l’incontro, i professionisti analizzano la situazione clinica e definiscono il livello di intensità assistenziale appropriato per il caso.

consiste in un primo colloquio approfondito con l’équipe del centro. Durante l’incontro, i professionisti analizzano la situazione clinica e definiscono il livello di intensità assistenziale appropriato per il caso. La presa in carico: si avvia ufficialmente il piano terapeutico individualizzato, strutturato sulle specifiche esigenze mediche e psicologiche della persona.

In alternativa al percorso interamente pubblico, esistono strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e centri privati non convenzionati. Queste opzioni offrono generalmente tempi di attesa più ridotti a fronte di un impegno economico differente, mantenendo standard di cura focalizzati sulla multidisciplinarietà.

Cosa portare al primo appuntamento

Il primo accesso a un centro specialistico può generare ansia e preoccupazione. Preparare la documentazione necessaria aiuta a vivere il momento con maggiore serenità. È opportuno avere con sé la tessera sanitaria, l’impegnativa del medico curante e tutti i referti di esami del sangue o visite mediche eseguiti di recente. L’aspetto fondamentale da ricordare è che il primo colloquio non rappresenta un esame e non richiede di dimostrare la gravità della propria condizione: l’incontro ha l’unico scopo di comprendere la sofferenza della persona e di strutturare il supporto più efficace, senza alcun giudizio.

Quando il centro fisico non è accessibile: il digitale come alternativa reale

La telemedicina e le terapie digitali si stanno affermando come strumenti strutturati e validati per superare i limiti geografici e organizzativi del sistema sanitario tradizionale. La letteratura scientifica internazionale attesta che gli interventi psicoterapeutici erogati a distanza producono miglioramenti clinici significativi nei sintomi dei disturbi alimentari, nell’ansia e nella depressione, mostrando un’efficacia comparabile ai trattamenti svolti in presenza.

L’approccio digitale si rivela particolarmente utile in contesti specifici, come la presenza di liste d’attesa prolungate presso le strutture fisiche, la residenza in zone isolate o prive di centri specializzati e la necessità di un supporto continuo per prevenire le ricadute nella fase post-acuta.