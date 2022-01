È un’opportunità alla quale ricorrono, sempre più, automobilisti alle prese con vetture usate e con la necessità di liberarsene in tempi rapidi, monetizzando da subito. I tradizionali canali di vendita seguono il loro corso e hanno bisogno di tempo, parallelamente a questi si sono diffusi da qualche tempo servizi che si offrono di togliere ogni incombenza a chi si trova in situazioni simili.

I compro auto usate nascono appositamente con l’obiettivo di aiutare i proprietari di vetture andando a proporre loro un acquisto immediato della propria vettura, quasi sempre senza particolare distinzioni legate ad anno di immatricolazione, modello, cilindrata, chilometraggio, etc.

Il vero vantaggio è dato dalla rapidità del servizio che, come si diceva, consente di vendere in tempi sostanzialmente istantanei la propria auto. Vediamo come funzionano questi intermediari e in che modo dovrebbe essere operata la scelta.

Come funzionano i servizi di compro auto usate

In sostanza un servizio di compro auto usate va a sostituirsi all’utente interessato ad acquistare una vettura usata: il proprietario dell’auto può quindi contare su una soluzione alternativa, nel caso in cui la vendita risulti particolarmente complessa e lenta, o se si ha un’esigenza reale di monetizzare in tempi rapidi dalla propria auto.

Ci sono intermediari professionali che operano acquistando direttamente dal legittimo proprietario e andando a fornirgli in cambio una cifra immediata a fronte di una trattativa diretta. Tra le soluzioni professionali ci sono, ad esempio, i servizi di compro auto di Style Motor, realtà attiva da anni nell’automotive e una delle prime a offrire la possibilità di vendere la propria vettura usata.

Il meccanismo come si diceva è piuttosto semplice; tutto quello che occorre è farsi quotare la propria vettura usata (quotazione che deve essere sempre gratuita e senza impegno). Qualora la cifra proposta sia di proprio gradimento, il passaggio successivo è quello di chiudere la trattativa.

Come trattare con un compro auto usate?

Attenzione a richiedere in anticipo la forma di pagamento proposta dal servizio: se questa non è sicura, meglio evitare e andare alla ricerca di altre soluzioni. Se si trova un accordo, la trattativa va solitamente a chiusura in pochi giorni, senza perdite di tempo; in sostanza si evita la lunga trafila solitamente necessaria quando si procede a vendere una vettura a un privato.

Se il prezzo offerto è più basso di quello che si potrebbe sperare di ottenere dal mercato dei privati, di contro si evitano i vari appuntamenti per far visionare la vettura e le trattative spesso estenuanti. Pro e contro di un servizio che ha fatto la propria comparsa da qualche tempo e che sta riscuotendo un enorme successo.