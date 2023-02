Anche sul web sono in crescita le richieste di spezie di ogni genere, che possono essere inserite nelle più svariate ricette, dalle più semplici alle più creative.

Del resto, al giorno d’oggi grazie a siti specializzati ben forniti è possibile trovare tantissime proposte saporite e di qualità, ideali per rendere unico qualsiasi piatto.

Pepe, peperoncino e paprika: come valorizzare un piatto in modo unico

Quando si vuole dare a un piatto un sentore aromatico o pungente, basta aggiungere una di queste spezie che, come sa bene chi è appassionato di cucina, sono piuttosto differenti tra loro.

Il peperoncino è quello che conferisce il tocco più forte e anche in questo caso è una spezia che può tendere più al dolce o al piccante, a seconda dei gusti e anche del piatto: se si tratta di un primo a base di pasta o di una pietanza di carne rossa, utilizzare la spezia più forte va anche bene, ma se si deve dare gusto al pesce allora occorre prediligerne una versione più delicata.

Lo stesso pepe esiste in molte versioni: il nero è aromatico e pungente, il bianco più delicato, quello rosa non è nemmeno pepe ma una bacca che può rendere davvero peculiare, per esempio, un piatto a base di salmone appena scottato o affumicato. Il pepe verde, invece, è semplicemente un pepe ancora acerbo che quindi mantiene intatto l’aroma quasi erbaceo e quindi si sposa ancora una volta con pietanze più delicate di cui non copre il sapore. Spesso si prediligono i vasetti completi di macinapepe da cui ricavare quello macinato al momento, ma anche il pepe già in polvere mantiene inalterato il suo aroma, se ben conservato.

La paprika è invece ricavata dai peperoni e anche in questo caso vi è la versione piccante o quella dolce ma aromatica, da inserire e dosare nei piatti a seconda dei gusti personali e dei sapori da valorizzare.

Spezie esotiche e non: come usarle

La senape si conosce soprattutto quale salsa di accompagnamento per i piatti di carne o le insalate, ma non è raro impiegarla anche nella sua versione in polvere o in semi da macinare, come il pepe. Decorativi ma anche aromatici, i semi di senape comunque si sposano benissimo anche con le uova o il formaggio.

Peculiari sono anche i chiodi di garofano, che non solo danno un aroma unico a bevande e dolci, ma si abbinano benissimo anche a ragù di carne per un primo piatto originale, a un arrosto e ai formaggi stagionati.

Lo zenzero ha il tipico sapore pungente e fresco che ricorda quasi il limone e per questo è una spezia che si sposa bene con centrifugati di verdure o per creare bevande detox. Ovviamente, è perfetto su pesci azzurri, carni bianche oppure per rendere un’insalata davvero originale.

Infine, non possono mancare spezie più esotiche come la curcuma e il curry, che di per sé non è altro che un mix di elementi provenienti dal sud est asiatico: il curry può essere composto da miscele particolarmente piccanti, come quello verde prettamente thailandese, ma quello classico da cucina dona a un pollo arrosto o ad altre carni bianche un colore e un aroma caratteristici e speziati.