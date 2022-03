Un balzo clamoroso, con un incremento quasi del 70 per cento rispetto ai dati del 2020 e prospettive ancora più rosee, stando ai primi riscontri del mese di gennaio 2022: l’analisi delle statistiche esclusive di EuroimportPneumatici, tra i leader italiani nell’eCommerce di pneumatici online, ci consentono di scoprire le dinamiche legate alle vendite di gomme per moto sui canali digitali. In breve, gli italiani si confermano appassionati di due ruote e sono sempre più interessati al commercio digitale.

Pneumatici moto, il volume delle vendite in Italia

I dati rivelati dal colosso torinese sono davvero molto interessanti, anche se non dovrebbero sorprendere chi segue le ultime tendenze dello shopping online e le nuove abitudini dei consumatori italiani, che ormai prediligono gli acquisti virtuali anche in campi prima poco esplorati, come appunto l’acquisto di pneumatici per moto.

E così, se nel 2019 Euroimport Pneumatici aveva totalizzato la vendita di circa 6500 gomme per moto, nel 2020 funestato dalla pandemia il dato finale si era fermato a 5500 prodotti, ma il ritorno a una situazione di quasi-normalità nel 2021 (insieme appunto a tutte le modifiche, anche comportamentali, che abbiamo avuto lo scorso anno, con il sempre maggiore ricorso ad acquisti a distanza e in sicurezza) ha fatto letteralmente schizzare in alto il volume delle vendite.

Per la precisione, il sito ha riscontrato quasi 18mila ordini, vale a dire il 70 per cento in più rispetto al dato dell’anno precedente.

L’evoluzione degli acquisti degli italiani

Il consuntivo 2021 non è l’unico e ultimo motivo di ottimismo per l’e-Commerce (e, in generale, per il progresso tecnologico nel nostro Paese, che passa anche dall’ampliamento dei canali di acquisto), perché l’analisi dei dati delle vendite nel mese di gennaio 2022 porta l’asticella ancora più in alto.

Per la precisione, nel primo mese dell’anno in corso Euroimport Pneumatici ha fatto registrare 1100 ordini per gomme moto, praticamente raddoppiando il volume delle vendite del gennaio 2021 (580 transazioni) che a sua volta aveva raddoppiato il totale del mese di gennaio 2020 (225 pneumatici), segno di un’evoluzione costante nell’approvvigionamento di questi prodotti.

L’aspetto interessante del trend del 2022 è che, stando alle abitudini di acquisto dei biker, il mese di gennaio è tendenzialmente meno dinamico rispetto a quelli primaverili – lo scorso anno, ad esempio, i mesi di maggior intensità di vendite di gomme su Euroimport Pneumatici sono stati aprile, maggio e giugno – quando cioè effettivamente si tornano a prendere scooter, moto e due ruote di ogni tipo approfittando del bel tempo che facilita anche le escursioni in sella.

Quali gomme comprano gli italiani online

Il sito ci ha offerto anche il dato relativo ai brand e ai modelli di pneumatici moto più acquistati dagli italiani del 2021 sul canale digitale: a vincere sono le proposte dei francesi di Michelin, che superano i prodotti brandizzati dall’accoppiata Pirelli e Metzeler (aziende che, come noto, sono riunite sotto la stessa proprietà).

In particolare, gli italiani apprezzano le gomme Michelin City Grip e City Grip 2, ma destinano le loro attenzioni anche agli pneumatici Pirelli Diablo Rosso Scooter e Angel Scooter, che superano per gradimento le nuove gomme Metzeler Sportec M7 RR. Tra gli altri modelli gettonati su Euroimport Pneumatici possiamo citare i Dunlop Scootsmart e, tra i brand non premium, sui Mitas Touring Force.