Il poker di dadi è un gioco da tavolo in cui si creano combinazioni utilizzando i numeri presenti sui lati dei dadi. L'obiettivo è quello di ottenere il maggior numero di punti. Il poker di dadi può essere giocato con un minimo di due giocatori, mentre il numero massimo di partecipanti è illimitato. L'esito del gioco dipende in gran parte dalla fortuna; l'uso di tattiche e strategie è possibile solo in alcune varietà di intrattenimento.

Regole di base

Il gioco utilizza 5 cubi classici con sei facce. Prima dell’inizio della partita, viene stilata una tabella speciale in cui ogni giocatore inserisce i risultati del lancio.

Il sorteggio determina il partecipante che inizierà la truffa. Per ogni mossa il giocatore avrà a disposizione tre tentativi. Può utilizzarli tutti o fermarsi se è soddisfatto della serie di lanci. I tiri non utilizzati vengono bruciati. Il gioco consiste in due fasi.

La prima fase

I giocatori raccolgono combinazioni semplici: tre dadi o più dello stesso valore. Ci sono un totale di sei mosse nella prima fase. Dopo il primo tentativo, i dadi richiesti vengono messi da parte e gli altri vengono lanciati di nuovo.

Ad esempio: Il lancio porta 3, 3, 3, 3, 5, 1. Per registrare tre o più tre, il partecipante mette da parte 3, 3, 3, 3 e lancia di nuovo il resto. Dopo aver raccolto la combinazione, il giocatore di poker la segna nel campo corrispondente della tabella. Se il lancio dei numeri necessari non ha funzionato, il giocatore deve scrivere il risultato zero in una colonna a sua scelta.

Dopo aver effettuato tutte le mosse, i risultati vengono riassunti. A seconda del tipo di competizione, esistono due varianti di conteggio:

1. Per una serie chiusa di tre cifre vengono assegnati 0 punti, da due – un valore negativo (-1 nella riga di uno, -2 nella riga di due, ecc.), da quattro – un valore positivo (secondo un principio simile). Se il punteggio totale è uguale o superiore a 0, il partecipante riceve 50 punti bonus.

2. Anche un singolo dado può essere registrato. Nella riga corrispondente, viene indicata la somma di tutte le cifre. Ad esempio, per l’uscita di 5, 5, 4, 1 e 6 nella tabella viene scritta la scelta: 10 punti nella colonna dei cinque, 4 – nei quattro, 6 – nei sei o 1 – negli uno.

Nella seconda opzione, vengono assegnati 35 punti bonus se il totale supera i 62 punti.

Seconda fase

Nella seconda fase inizia la raccolta delle combinazioni di poker. Il principio è lo stesso: tre tentativi per ogni mossa. Il punteggio nella variante classica avviene secondo un determinato schema.

In alcuni casi, vengono contati solo i dadi coinvolti nella disposizione. Alla fine del round viene registrato il numero totale di punti di ogni partecipante. Il giocatore di poker con il punteggio più alto viene dichiarato vincitore.

La strategia principale del gioco consiste nel cercare di ottenere il maggior numero di punti. Nel gioco è importante non solo raccogliere tutte le posizioni necessarie, ma anche rifiutare di chiudere un set difficile a favore di una somma maggiore di punti in un'occasione conveniente.

Ad esempio, dopo aver ricevuto 2, 2, 2, 2, 5, 5 ad un full chiuso, si consiglia di sbarazzarsi dei due prima del secondo lancio, poiché il risultato atteso con i cinque ai punti può essere più alto che con i due.

Le regole del poker sui dadi sono semplici e flessibili, grazie a questo divertimento è molto popolare. Nei casinò online puoi trovare diverse varianti di questo gioco; se lo desideri, l'utente ha il diritto di lanciarsi in una di esse, cimentandosi in questo gioco. Il gioco è adatto a quasi tutti gli amanti del gioco d'azzardo.