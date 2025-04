Il sottoscritto candidato a Sindaco del movimento politico Potere al Popolo, Gennaro Burriello, chiede al Commissario Prefettizio e alla commissione elettorale di designare gli scrutatori, per le prossime elezioni amministrative del 25 e del 26 maggio 2025 e per i referendum abrogativi previsti per l’8 e il 9 giugno 2025, attraverso sorteggio pubblico, con priorità per studenti non lavoratori e disoccupati, e garantendo la rotazione dei sorteggiati tra le due votazioni.

Insieme al mio gruppo politico, anche se consapevole che la nomina degli scrutatori è prevista dalla legge, considero la scelta tramite sorteggio pubblico una soluzione più giusta e più democratica rispetto alla chiamata diretta.

Con la speranza che questa richiesta possa essere accolta positivamente,

porgo i miei più cordiali saluti.

Gennaro Burriello,

candidato a sindaco di Potere al Popolo