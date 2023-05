Non pochi sono coloro che richiedono in Italia consulti di cartomanzia allo scopo di accendere di nuovo sentimenti ormai sopiti da tempo all’interno della coppia. Nel momento in cui un partner non sopporta di assistere come spettatore passivo alla fine di una storia d’amore si rivolge agli operatori esoterici nella speranza di modificare radicalmente con il loro intervento dinamiche che appaiono deleterie per il prosieguo della relazione. La distanza emotiva mostrata dal marito, ad esempio, rappresenta un campanello d’allarme che rivela l’avvicinarsi inesorabile di un fallimento familiare. E la consapevolezza di salutare un’intensa esperienza amorosa fondata su una perfetta condivisione d’intenti induce alcuni a ricorrere ai cartomanti nel tentativo di ripristinare attraverso strumenti irrazionali un’armonia tra i partner. Se da una parte l’adesione totale a questa singolare via interpretativa presuppone l’accettazione di una visione della vita basata sulla presenza di energie non individuabili dalla ragione, dall’altra è la disperazione a favorire l’avvicinamento di un individuo alla dimensione esoterica.

Ipotizzare che un cartomante sia potenzialmente capace di risolvere problematiche di natura amorosa stimola la persona devastata da preoccupazioni sentimentali a usufruire appieno delle sue presunte qualità intellettuali. La lettura dei tarocchi non rappresenta altro che la chiave d’accesso a verità nascoste che soltanto un operatore esoterico è in grado di conquistare e le valutazioni di merito su vicende a lui presentate discendono proprio dall’interpretazione esatta della simbologia delle carte. Racchiuse nei simboli che casualmente emergono dal mazzo dei tarocchi, le informazioni volte a indicare strade valide per recuperare un partner sono dunque il frutto di un approccio per così dire specialistico che appartiene alla preparazione e all’intuizione dei cartomanti.

La durata delle sedute esoteriche che il cliente dovrà frequentare è legata in generale alla velocità interpretativa dell’operatore esoterico e in particolare al grado di complessità che la situazione amorosa analizzata propone.

Come si sviluppano in concreto i consulti di cartomanzia a basso costo?

Il cliente racconta la sua triste vicenda amorosa offrendo al cartomante perfino dettagli che, apparentemente insignificanti, potrebbero in realtà dimostrarsi fondamentali per la comprensione dei fatti. L’operatore esoterico, una volta acquisita una panoramica generica della problematica sottoposta alla sua attenzione, comincia a interrogare i tarocchi per individuare in ogni carta e nella sua relazione con le altre dati puntuali relativi alle motivazioni che hanno causato il venir meno di una stabilità di coppia.

Il cliente attende con impazienza responsi che riescano a identificare motivi da lui non colti in precedenza e, sulla base delle sorprendenti rivelazioni ascoltate, inizia a porre quesiti sulla condotta del partner e sull’eventuale possibilità che quest’ultimo ritorni a percepire l’importanza della sua relazione amorosa. I consulti di cartomanzia dovrebbero in sostanza misurare le opportunità che nel presente una coppia ha a disposizione per rivivere i fasti del passato e trovare le strategie comportamentali più adatte perché i partner si aprano a un futuro sereno e colmo di gioia. L’esito auspicato dal cliente testimonia limpidamente che spesso egli chiede di raggiungere traguardi irrealizzabili soprattutto in presenza di una crisi coniugale che non restituisce prospettive positive.

È quindi evidente che il suo tentativo estremo di richiedere una lettura dei tarocchi dipenda dal desiderio incontenibile di tutelare una storia d’amore in assenza della quale non riuscirebbe, quantomeno in breve tempo, a trovare i giusti stimoli per vivere una esistenza felice. Pertanto i cartomanti sono chiamati a un impegno che sollecita sia la loro onestà nel dichiarare ad un certo punto impossibile la realizzazione di quella meta sia la loro intuizione che, prescindendo dalle regole interpretative applicabili alle carte, sia capace di scoprire in modo autonomo ulteriori certezze.

Il professionista adatto a regalare una precisa interpretazione dei tarocchi al telefono

Gli utenti di internet nella ricerca dei migliori cartomanti a basso costo intendono con maggiore precisione selezionare quei professionisti con i quali possano instaurare un rapporto fiduciario. Chiedendo a un operatore esoterico promesse sia pure labili sopra la soluzione di una crisi di coppia, sono inevitabilmente obbligati a fornire al professionista confidenze che riguardano anche gli aspetti più intimi della loro relazione. Il che vuol dire che l’elemento che nella fase iniziale convince il cliente ad avviare un dialogo costruttivo con uno specifico cartomante è riferibile proprio all’affidabilità che quest’ultimo riesce a comunicargli. Depositario, quindi, dei segreti di una coppia, l’operatore esoterico costituisce al pari di uno psicoterapeuta quella figura professionale che più di ogni altra è in grado di penetrare la riservatezza della vita privata dei clienti.