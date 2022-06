Con uno storage da 128 gigabyte, ha molto spazio per i tuoi file. Huawei MateBook E è la scelta ideale per studenti e uomini d’affari. Sembra proprio come un tablet Android, ma ha la potenza di un computer portatile.

Il display 12.6-inch su Huawei MateBook E è un pannello OLED con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e un rapporto di aspetto 16: 10. Questo schermo ad alta risoluzione fornisce immagini nitide e una vasta gamma di colori. Lo schermo di MateBook E è stato calibrato in fabbrica per una precisione del colore di 1 pixel.

Il MateBook E è un 2-in-1 laptop e tablet ibrido, misura solo 7.99 mm di spessore e pesa 709g. Assomiglia al 12.6 pollici MatePad Pro nel design, con una dimensione dello schermo simile. Esegue il sistema operativo Windows 11 ed è alimentato da un processore Intel. Il Huawei MateBook E è una buona scelta per chi vuole un tablet che abbia la flessibilità di fare un po’ di tutto. MateBook E è un laptop eccellente per una serie di attività, incluso l’uso aziendale. Il suo fattore di forma sottile e tre modalità-tablet, smartphone e laptop-gli consentono di fungere da versatile strumento per ufficio mobile. La modalità tablet è dotata di nuove funzionalità in Windows 11, inclusi i gesti multi-dito. Questo rende il controllo multitasking semplice.

Huawei MateBook E ha una capacità di archiviazione 128GB e un processore con un TDP di nove Watt. I processori core in compresse sono sempre soggetti a problemi termici. Per fortuna, la ventola di Huawei MateBook E è sorprendentemente efficiente, pur essendo quasi silenziosa.



Huawei Matebook X Pro ha diversi punti di forza. Queste ultime due porte supportano Thunderbolt 3 e USB 4 e possono trasferire dati a velocità fino a 40 GB/s. Fortunatamente, MateBook X Pro ha ancora un jack per cuffie da 3,5 mm per la tua

comodità. Il suo coperchio sottilissimo e il telaio in alluminio lo distinguono dai suoi concorrenti. La sua durata della batteria a sei celle è impressionante considerando il suo prezzo relativamente basso, rendendolo una buona opzione per compiti leggeri. Il Matebook Computer Vendita X Pro ha anche un impressionante display da 600 nit, che lo rende adatto per l’uso esterno. Nel complesso, questo laptop offre prestazioni eccellenti.

Huawei MateBook X Pro è un’ottima alternativa agli ultraportatili Windows tradizionali e ai laptop macOS. Se hai bisogno di un PC ultraportatile per viaggiare, questo laptop vale sicuramente la pena considerarlo. In termini di qualità audio, è perfetto per le

videochiamate.

La durata della batteria è eccellente, con fino a 1 TB di storage e 16 GB di RAM. L’SSD ci ha impressionato con un punteggio di lettura e scrittura di 3496 MB/s, che si è tradotto in software di caricamento rapido. Windows 11 è preinstallato su MateBook X Pro, che offre un’esperienza utente migliore rispetto al precedente Windows 10. Huawei MateBook X Pro ha anche un touchscreen da 13,9 pollici che risponde senza problemi al tatto.



Huawei matebook X Pro 2022

Huawei Matebook X Pro 2022 è un laptop ultraportatile dotato di tastiera retroilluminata con corsa dei tasti da 1,5 mm e sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Questo modello include anche una batteria da sessanta watt e un caricabatterie USB-C da 65 W. Esso fornirà due ore di durata della batteria da una carica di quindici minuti. Altre caratteristiche includono un jack per cuffie da 3,5 mm, quattro porte USB Type-C e un sensore di riconoscimento facciale.

MateBook X Pro è un laptop promettente. Al MWC 2022, la società ha rivelato diversi altri laptop imminenti sul mercato. Oltre al Huawei Matebook X Pro, altre aziende hanno annunciato la linea di gioco IdeaPad, i laptop Snapdragon 8cx Gen 3 di Qualcomm e la serie di notebook Swift di nuova generazione di Acer con CPU Intel 12-core.

MateBook X Pro ha una GPU dedicata per l’editing video. Mette anche in mostra sei altoparlanti che sono posizionati ” back-to-back.” Il suo trackpad è anche migliorato con un design infinity pool che si estende fino al bordo del laptop. Il trackpad consente di regolare la luminosità e il volume direttamente dalla punta delle dita. Per quanto riguarda Windows, MateBook X Pro offre il sistema operativo Windows 11 di Microsoft. Puoi anche sfruttare le funzionalità e le funzionalità del Super dispositivo di Huawei. I chip Intel utilizzati in questo laptop possono essere eseguiti fino a Core i7.