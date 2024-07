Come si sceglie l’illuminazione per gli interni? Per trovare la risposta a questa domanda è necessario prima di tutto tenere conto delle caratteristiche della stanza che si ha intenzione di illuminare. Sul mercato è possibile trovare una vasta gamma di lampade, come si può scoprire visionando il ricco catalogo online di CrottiLampadari : individuare quella giusta, dunque, è una questione estetica ma non solo. Al di là dello stile e del gusto, è opportuno fare riferimento anche ad alcuni fattori prettamente pratici, a iniziare dalla funzione che la lampada dovrà svolgere. È necessario, inoltre, considerare il tipo di predisposizione elettrica con cui si ha a che fare e la quantità di luce di cui si ha bisogno. Solo dopo aver fatto chiarezza su tutti questi aspetti ci si può cimentare nella scelta.

La fonte di luce più importante

La fonte di luce più importante in una stanza è nella maggior parte dei casi il lampadario. A volte, esso viene utilizzato unicamente per illuminare un punto specifico: per esempio la penisola o il tavolo in cucina. In questo modo, è possibile definire gli spazi e, in più, si ha l’opportunità di ottenere l’atmosfera ideale per accogliere persone a casa. Insomma, un conto è scegliere una lampada che servirà soprattutto a far luce, e un conto è acquistare un dispositivo che verrà usato anche per arredare l’ambiente.

Le caratteristiche delle plafoniere

In alternativa o in aggiunta al lampadario si può fare affidamento su una plafoniera: un oggetto che, in virtù delle sue dimensioni compatte, risulta nel complesso poco ingombrante e che anche per questo motivo è ideale per garantire l’illuminazione di uno spazio piccolo, come una camera con il soffitto basso. Le plafoniere si possono usare anche per l’illuminazione generale, dal momento che offrono una luce potente e diffusa, ovviamente variabile in base alla quantità di lampadine che è possibile avere e al livello di potenza che viene garantito dal led integrato. Quel che è certo è che le plafoniere si puliscono senza problemi; inoltre, è possibile sostituire le lampadine con facilità.

Quando scegliere i pannelli led

Proseguendo nella rassegna delle soluzioni a disposizione per l’illuminazione degli interni di un’abitazione, vale la pena di citare i pannelli led, con il loro carattere ultra moderno: non a caso essi spesso si contraddistinguono per un design contemporaneo e quasi minimale, dallo spessore ridotto, al punto che sembrano quasi un tutt’uno con il soffitto. Tali pannelli producono, attraverso il led integrato, una luce decisamente potente, limitando la presenza di zone d’ombra; luce che per altro può essere modulata in base alle esigenze, sia dal punto di vista della tonalità di colore che in termini di intensità. Ci sono un sacco di validi motivi per cui conviene optare per i pannelli led, a iniziare dal notevole risparmio energetico che essi assicurano. Inoltre, questi dispositivi garantiscono una durata significativa nel corso del tempo; si accendono subito senza produrre sfarfallamenti e non hanno bisogno di un tempo di riscaldamento iniziale. Infine, va messo in evidenza che il grado di efficienza luminosa è molto elevato.

Tutti i pregi delle applique

Non ci si può dimenticare delle applique, che meritano di essere considerate l’opzione ideale quando si ha la necessità di illuminare un ambiente stretto, come per esempio l’ingresso di casa, un corridoio o le scale. Le applique hanno la capacità di dar vita a un suggestivo e piacevole gioco di luce e ombra, così da favorire un’atmosfera accogliente e al tempo stesso intima; ma, se necessario, sono comunque in grado di illuminare in maniera puntuale, magari per una zona lettura.

Le lampade da tavolo

Infine, l’illuminazione degli interni può essere garantita anche dalle lampade da tavolo, che possono essere posizionate nella zona living su una mensola, su un mobile o su un tavolino, magari vicino al divano. Queste lampade hanno la capacità di dar vita a un’atmosfera molto conviviale, sinonimo di relax, e possono essere dotate di una gamma ampia di funzioni: per esempio l’attacco USB che può essere sfruttato per ricaricare il telefono, ma anche il bluetooth, da usare per ascoltare la musica. Una lampada da tavolo, comunque, può essere collocata anche in camera da letto, in corridoio o all’ingresso.