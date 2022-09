Cresce l’interesse di vecchi e nuovi investitori nei confronti di un mercato piuttosto giovane ed estremamente fluttuante, ossia quello delle criptovalute, e, di pari passo con l’interesse, cresce la voglia di informarsi e documentarsi attraverso testi completi e ben strutturati.

Il boom di richieste di libri sulle criptovalute e, in particolare, sui Bitcoin, ha messo in moto un mercato ricco e prolifico, in cui è possibile trovare una svariata gamma di testi, da quelli più semplici, pensati per i neofiti alle prime armi, fino a quelli studiati per fornire ai professionisti del settore tutti gli strumenti necessari al fine di investire in crypto senza commettere grossolani errori.

Come scegliere i migliori libri su criptovalute e Bitcoin

La scelta di testi è, in questo ambito, davvero ampia, e riuscire a orientarsi non è semplice, soprattutto considerando il fatto che non tutti i libri pubblicati sull’argomento hanno lo stesso valore e contenuti di qualità.

Per capire quali libri sul bitcoin scegliere è opportuno leggere delle guide dedicate come quella messa a disposizione dal portale specializzato Guidacriptovalute.com, che illustra le caratteristiche di ciascun prodotto, così che l’utente possa individuare quello più in linea con le proprie esigenze. Inoltre, su questo sito web è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per essere sempre aggiornati sul mondo crypto.

Dove acquistare i libri sui bitcoin

I libri a tema bitcoin, criptovalute e blockchain possono essere acquistati nelle principali librerie fisiche, ma anche sugli e-commerce, dunque online, senza doversi muovere da casa.

Mentre nel primo caso il novello investitore potrà sfogliare il libro prima di acquistarlo, leggerne qualche riga e chiedere aiuto ai commessi, nel secondo avrà la possibilità di controllare le valutazioni e leggere la trama; se decidesse di acquistare un ebook, potrebbe inoltre avere la possibilità di scaricare l’anteprima, la quale gli consentirà di consultare l’indice del libro, nonché alcune pagine.

Libri sui bitcoin: perché sono utili

Investire non è semplice. Sebbene la nascita delle piattaforme di trading online abbia reso il mondo degli investimenti più accessibile rispetto al passato, non lo ha reso certo più facile o più sicuro.

Chi sceglie di investire deve essere consapevole dei rischi che corre e non deve mai partire dall’idea che si tratti di un modo semplice per fare soldi, perché non è così. Il capitale investito, in bitcoin o in qualsiasi altro asset, è sempre a rischio; può aumentare, certo, ma può anche diminuire drasticamente o essere perso del tutto.

Per comprendere meglio i rischi connessi a uno specifico mercato, è necessario studiare molto, leggendo libri e articoli scritti da professionisti del settore.

Ecco dunque perché è importante leggere dei libri sui Bitcoin o su altre criptovalute: per capire cosa sono e quali siano le migliori strategie, nonché gli strumenti più efficaci per studiare l’andamento del mercato e investire in modo consapevole.

Quali argomenti trattano i libri sui bitcoin

Ogni libro è un mondo a sé, ma quando si tratta di testi che sviluppano un medesimo argomento, è possibile individuare delle tracce comuni.

A seconda del target al quale è destinato, un libro sui Bitcoin potrà trattare argomenti quali:

La storia del Bitcoin.

Le caratteristiche delle criptovalute in generali e del Bitcoin in particolare.

La blockchain .

. I principali metodi per fare trading.

I metodi per riconoscere ed evitare le truffe.

I migliori wallet crypto .

. Le strategie più avanzate.

L’analisi dei dati.

Questo è solo un breve elenco dei tanti argomenti che possono essere trattati in un libro su Bitcoin e criptovalute; molto spesso, chi desidera approfondire l’argomento, non può fermarsi al primo testo, ma deve proseguire lo studio consultando svariati volumi, così da poter analizzare più punti di vista e ottenere un quadro completo della situazione.