Per chi ha bisogno di recarsi presso l’aeroporto di Milano Malpensa partendo da Torino al giorno d’oggi è possibile usufruire del servizio di navetta di Flibco, realtà di riferimento nel settore dei trasporti che propone soluzioni efficienti e convenienti per raggiungere i principali scali europei.

La navetta, del resto, rappresenta una scelta vantaggiosa per chiunque abbia bisogno di raggiungere l’aeroporto e desideri avvalersi di un mezzo di trasporto economico ma dotato di ogni genere di comfort, e soprattutto che permetta di arrivare a destinazione in perfetto orario e di viaggiare in tutta tranquillità.

Nel dettaglio, attualmente la navetta bus Torino Malpensa di flibco.com passa per le fermate di Stazione Lingotto, Corso Inghilterra e Corso Giulio Cesare, per un totale di 10 corse giornaliere, disponibili 7 giorni su 7.

Navetta Flibco da Torino a Malpensa: perché sceglierla

Scegliere la navetta Flibco per raggiungere l’aeroporto di Malpensa partendo da Torino è un’ottima soluzione per arrivare a destinazione in perfetto orario, senza stress e privi di preoccupazioni.

Gli orari della navetta sono infatti stati pianificati in maniera tale da coincidere con quelli dei voli delle compagnie aeree più importanti, in maniera tale da garantire ai viaggiatori di non rischiare né di essere in ritardo né di arrivare al terminal troppo in anticipo.

Gli autobus Flibco sono stati progettati per offrire il massimo comfort, i posti a sedere sono comodi e ampi, inoltre la navetta offre spazio sufficiente per accogliere bagagli anche piuttosto ingombranti e pesanti, dalle valigie di dimensioni più ingenti ai bauli, passando per le attrezzature da sci.

A bordo sono presenti anche i servizi igienici nonché di connessione wi-fi e prese usb per chi avesse necessità di utilizzare il notebook o i dispositivi mobili, per lavoro o semplicemente per l’intrattenimento.

Ricorrendo alle navette Flibco, inoltre, è possibile beneficiare anche di un vantaggio economico, in quanto il biglietto del servizio Torino-Malpensa è piuttosto conveniente, grazie a una tariffa fissa di 22 euro.

Senza dimenticare, ovviamente, la sostenibilità ambientale, sia perché Flibco utilizza solo mezzi di trasporto Euro 6, al fine di ridurre le emissioni tossiche, sia perché viaggiando con questo sistema si riduce il traffico automobilistico.

Come funziona il servizio di navetta Flibco

Il servizio navetta da Torino a Milano Malpensa è quindi da considerare una soluzione piuttosto vantaggiosa, semplice ed economica per chiunque abbia necessità di raggiungere il noto aeroporto lombardo.

Online, sul sito di Flibco, è possibile trovare informazioni dettagliate sul servizio e acquistare in anticipo i biglietti, che sono comunque disponibili anche a bordo dell’autobus stesso.

Nel caso in cui la necessità fosse quella di modificare il proprio programma di viaggio, è possibile annullare i biglietti e ottenere un credito utilizzabile per il prossimo acquisto. In caso di ritardo, il biglietto può invece essere usato per una corsa successiva a quella prenotata, qualora vi fossero ancora posti disponibili.

Come anticipato, a Torino è possibile salire sulla navetta usufruendo di tre diverse fermate, mentre a Malpensa aeroporto la fermata si trova tanto all’area partenze quanto nella zona arrivi. Con il servizio proposto da Flibco, quindi, non occorre guidare la propria auto per recarsi in aeroporto, né andare alla ricerca di un taxi. La linea Torino-Malpensa è una delle ultime inaugurate dall’azienda ed è andata ad aggiungersi ai collegamenti con gli aeroporti di Bruxelles Zeventem, di Charleroi, di Francoforte, di Budapest e di Lussemburgo.