Comprare un iPhone nuovo richiede sicuramente un investimento oneroso: ma come fare per avere uno smartphone Apple a un prezzo nettamente inferiore? Le soluzioni possono essere due: aspettare oltre un anno per trovare vecchi modelli a prezzi scontati oppure optare per un iphone ricondizionato .

Sono in molti ad aver sentito della possibilità di acquistare iPhone ricondizionati a prezzi più vantaggiosi, ma spesso succede che non si sa se convenga o meno? In quest’articolo andiamo a vedere nel dettaglio se conviene comprare un iPhone ricondizionato e perché scegliere questa soluzione per assicurarsi uno smartphone dalle ottime prestazioni senza comprarlo da nuovo.

Perché conviene acquistare un iPhone ricondizionato

È spontaneo chiedersi il perché acquistare un iPhone non nuovo ma usato da un altro in precedenza. Le ragioni del perché conviene comprare un modello ricondizionato possono essere differenti e non solo legate al prezzo di quello nuovo rispetto a quelli usati. Scopriamo insieme le principali motivazioni.

Gli iPhone ricondizionati vengono ritirati da esperti rivenditori che si occupano di ripristinare il modello di smartphone e di renderlo operativo e funzionante esattamente come se fosse nuovo. Lo smartphone Apple viene riportato alle condizioni di fabbrica, ripulito e nel caso ce ne fosse bisogno anche riparato da tecnici esperti.

Una volta ricondizionato lo smartphone viene messo in vendita e dato all’acquirente in ottime condizioni, in genere se sono presenti dei piccoli difetti come un lieve graffio sulla scocca, il prezzo è generalmente ancora più scontato.

Hanno una durata superiore agli smartphone tradizionali

Uno dei principali vantaggi dell’iPhone è l’avere un ciclo di vita molto lungo con prestazioni al top di gamma anche dopo diversi anni soprattutto rispetto a quelli a basso costo di altri brand.

Per questo motivo anche se si acquista uno smartphone ricondizionato sarà possibile comunque sfruttarlo appieno anche nel corso degli anni a venire. Inoltre, il ricondizionamento dell’iPhone permette di assicurare che il dispositivo è in buono stato, la batteria in cado di bisogno viene sostituita (in questo modo durerà più a lungo), offre prestazioni di livello anche se è stato usato.

Rispetto all’acquisto di uno smartphone usato da uno sconosciuto, comprare un iPhone ricondizionato è un processo semplice e soprattutto con diverse garanzie. Infatti, quando si acquista un modello usato e non ricondizionato è possibile che non funzioni o presenti altri difetti e dopo averlo comprato è difficile tornare indietro.

Comprando un modello ricondizionato, invece, si ha la possibilità di accedere a due tipologie di garanzia: soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni dall’acquisto e 12 mesi di garanzia legale come previsto dalla legge italiana. La procedura di garanzia, naturalmente, può essere attivata solo a specifiche condizioni e non per rotture che avvengono con dolo o comunque di mano propria.

Un prezzo competitivo

Oggi il mercato degli iPhone ricondizionati è davvero florido, questo permette di avere un’ampia scelta tra modelli, colori e caratteristiche tecniche. Si ha la possibilità di acquistare un modello più vecchio, di due o tre anni fa, oppure si può scegliere di comprare anche iPhone più recenti che sono stati usati molto poco dai loro precedenti proprietari e che in genere vertono in condizioni ottimali.

Infine, la convenienza dell’acquistare un iPhone rigenerato sta proprio nel prezzo! Lo smartphone rigenerato e venduto in genere in condizioni pari al nuovo e comunque ottime permette di risparmiare molto rispetto al prezzo originale.

Per gli ultimi modelli top di gamma è possibile acquistarli a un costo dal 10 al 30% in meno. Per i modelli di iPhone più vecchi invece possono essere acquistati anche a un prezzo inferiore con sconti di oltre il 40-50% rispetto a quello iniziale.