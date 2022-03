Pulizia e sicurezza

Comunemente, l’igiene è sempre stato un requisito importante per qualunque attività commerciale, allo scopo di presentarsi nel migliore dei modi a clienti e potenziali. Oggi questo aspetto è naturalmente diventato di importanza ancor più fondamentale viste le emergenze sanitarie, prima tra tutti, ma non sola, la lunga pandemia da Covid-19: questa ha messo in risalto più che mai la necessità di un ambiente di lavoro pulito e ordinato, per la salvaguardia della salute di tutte le persone coinvolte, personale e clienti, oltre che per un semplice motivo di marketing, come può essere quello più che legittimo di voler “far colpo” con una buona presentazione estetica. La pulizia di negozi e attività commerciali, oggi lo sappiamo, gioca un ruolo di primo piano nella sicurezza del posto di lavoro.

Esperienza e professionalità

Ebbene, è in quest’ottica che il settore della pulizia di negozi è andato specializzandosi in modo da poter offrire, per ciascuna casistica, la soluzione più professionalmente in linea con le varie esigenze di una clientela diversificata, come diversificata è la gamma delle attività commerciali. Ad una specializzazione delle tecniche e attrezzature, poi, corrisponde anche una maggiore “professionalizzazione” del personale addetto, che date le maggiori precauzioni che si sono rese necessarie, dovrà essere attento e ben istruito sulle modalità di svolgimento del lavoro. Tutto ciò conduce alla formazione di un personale esperto e indipendente cui potersi affidare, in grado di gestire le differenti problematiche che si possono presentare in quest’ambito.

Pulito fuori… e dentro

È comprovato che le condizioni d’igiene dell’attività vadano ad influire sull’esperienza d’acquisto del cliente: per questo motivo il processo di fidelizzazione passa, oltre che attraverso la resa di un buon servizio, anche per una presentazione adeguata della nostra offerta, che dev’essere rassicurante e mettere a proprio agio. Servizi come la pulizia delle vetrine, dei camerini, l’igienizzazione delle toilette, il trattamento dei pavimenti e conseguente lucidatura: tutto questo fornirà una sensazione di quiete e sicurezza, contribuendo a far sì che l’esperienza del cliente risulti positiva.

Ma se è vero che l’aspetto estetico, il cosiddetto “colpo d’occhio”, è molto importante, altrettanto lo sarà la pulizia di quegli ambienti che non sono sotto gli occhi della clientela. La pulizia di magazzini e simili ricopre un ruolo cruciale, poiché contribuisce ad una corretta conservazione della merce in stock nella sua interezza e nel suo valore, riflettendo nella cura della merce in stock e degli spazi ad essa adibiti l’attenzione che si rivolge alle richieste e necessità della clientela.

Garanzia di pulito

Insomma, come avremo capito, per l’importanza di questo genere di servizi non possiamo che affidarci a mani sapienti e sicure, che possano garantire l’efficacia del lavoro svolto per una durata quanto più estesa possibile, ricordandoci però di stare attenti alle “false promesse”: chi ben conosce questo genere d’imprese sa quanto sia meglio preoccuparsi che la propria attività sia pulita più spesso anche quando non sembrerebbe essercene bisogno, piuttosto che affidarsi alla fortuna e sperare. È quindi consigliabile essere certi circa l’affidabilità di coloro cui decidiamo di affidare tali incarichi, così da poter riposare tranquilli su una garanzia di cui ci fidiamo, piuttosto che rimanere tesi e pronti a impugnarla come un’arma.