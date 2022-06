Huawei Smart Office è un incredibile set di device tecnologici per ufficio. Sosterrà e velocizzerà il vostro business, senza causare intoppi, e consentirà anche di risparmiare sulle spese di arredo dell’ufficio. Huawei Smart Office è completamente integrato con i sistemi IT esistenti, ivi comprese le stampanti per ufficio. Utilizza la tecnologia cloud per aggiornare automaticamente i sistemi con il software più recente. Ha anche la capacità di comunicare con il personale, consentendo una produttività più alta che mai. Tutte le informazione su Huawei Smart Office sono sul sito web di Huawei.

Huawei Matebook X Pro

Il nuovo Huawei MateBook X Pro pesa 1,38 chilogrammi e ha una dimensione del display di 14,2 pollici. È dotato di quattro porte USB-C, due porte DisplayPort e un jack per cuffie da 3,5 mm. Inoltre è dotato di altoparlanti Huawei Sound 6 con una configurazione a frequenza divisa. Dispone anche un sistema di raffreddamento degli altoparlanti 6 e un caricatore USB-C da 180 grammi con supporto per sovralimentazione da 90 watt.

Il nuovo MateBook X Pro è il modello di Huawei top of the class nella sua categoria. È dotato di un display 3.1 K e un touch screen avanzato. Il suo design sottile e a forma di cuneo lo rende facile da portare. Infatti, è così leggero che non ti appesantirà minimamente: Huawei rende facile lavorare ovunque e in qualsiasi momento con questo potente laptop. Si collega ai telefoni cellulari e ad altri dispositivi con facilità e senza doversi preoccupare delle linee dati e delle reti: la funzione HyperTerminal consente di accedere ai file da qualsiasi dispositivo senza WiFi, ed è possibile trasferire i file in pochi secondi.

Questo PC ultra-portatile è dotato di un ricco ecosistema di app Windows e una varietà di periferiche di produttività. La 2a generazione Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard sono entrambi inclusi. Il design ultrasottile ed elegante è completato da un retro senza porte usb, che sono presenti ma non visibili sul davanti. La cerniera dinamica facilita la rotazione dell’angolo di visualizzazione con un solo dito.

Il nuovo MateBook E è il primo portatile 2-in-1 dell’azienda con un display OLED. Il suo display offre una gamma di colori cinematografica e una precisione del colore pro-grade. La luminosità massima dello schermo è di 600 nits. È dotato di ecosistema Windows App e di periferiche di produttività, tra cui una 2nd generazione M-Pencil e tastiera magnetica intelligente. E poiché è così sottile e leggero, MateBook E è una buona opzione per chiunque abbia bisogno di un device che sia laptop portatile e tablet allo stesso tempo.

Huawei MateBook D15

Huawei MateBook D15 è un potente computer portatile che può aiutare il tuo ufficio ad essere operativo senza essere problemi. Viene venduto con un display da 10,4 pollici, che funge da display aggiuntivo per il tuo PC. Gli impiegati hanno un display esterno per fare riferimento a informazioni importanti durante il lavoro. Inoltre, questo dispositivo portatile permette anche di leggere o sfogliare le informazioni durante il pendolarismo. Inoltre, è prevista anche la collaborazione multi-schermo. Con il MateBook, è possibile condividere file tra la scrivania e lo smartphone.

Il nuovo Huawei MateBook D 15 è progettato per gli utenti business. Ha lo stesso design sottile e robusto della serie MateBook D, con un rapporto schermo-corpo dell’87%. Huawei MateBook D15 è anche certificato da TUV Rheinland Low Blue Light, che riduce il rischio di perdite di luce blu. Inoltre, è compatibile con tutti i nuovi sistemi Smart Office e dispone di collaborazione cross-device.

Il MateBook D15 ha una risoluzione full HD, display 1920 x 1080 pixel. Lo schermo è IPS anti-glare, con un 87% rapporto schermo-corpo. Il MateBook D15 ha una fotocamera da incasso HD 720P, un jack per cuffie/microfono 2-in-1 e una porta HDMI. Oltre a questo, MateBook D15 supporta Huawei Share e video HD. Il MateBook D15 può anche essere collegato a un monitor con un cavo USB-C. Può anche connettersi in modalità wireless a un monitor tramite un mouse e una tastiera, ed è disponibile per un accesso rapido sia al laptop che al tablet.

Huawei MateBook D15 per Huawei Smart Office è alimentato da una CPU Intel Core di 11a generazione, in grado di gestire attività anche molto intense. Il suo sistema di storage NVMe PCIe SSD garantisce trasferimenti di dati veloci e un’esperienza fluida. Il suo design leggero e il design elegante lo rendono la scelta ideale per le aziende alla ricerca di un PC portatile da ufficio. È dotato di tutte le porte necessarie, tra cui HDMI, USB e porta ausiliaria da 3,5 mm.

Huawei MatePad 10.4

Huawei MatePad 10.4 per Smart Office funziona su Android 10 con l’interfaccia utente EMUI 10.1. Ci sono poche differenze rispetto alla configurazione standard di Android, e il tablet dovrebbe essere molto facile da usare anche per i nuovi utenti. Ciò significa che il tablet dovrebbe essere abbastanza sicuro da utilizzare per le attività di ufficio intelligenti. Il tablet comprende un Huawei M-Pencil e una tastiera intelligente.

Il laptop MateBook D15 e MatePad 10.4 fanno parte del nuovo Huawei Smart Office. Il MateBook D15 all-in-one può essere utilizzato come laptop da ufficio, mentre il Huawei MatePad 10.4 può essere utilizzato per uso personale. Entrambi i dispositivi possono essere collegati a un monitor tramite una connessione wireless o un cavo USB-C. Il MatePad 10.4 è compatibile con la proiezione wireless. Con l’aggiunta di una tastiera, MateBook D15 può essere utilizzato come laptop personale o altoparlante portatile. Huawei MateBook D15 e MateBook 10.4 per Smart Office sono compatibili con Bluetooth 4.0, facilitando la condivisione di file tra dispositivi.