Uno strumento in più per poter fare marketing è rappresentato dal blog aziendale, in grado di permettere a un’impresa di poter migliorare il suo posizionamento online e di riuscire ad accaparrarsi più clienti. Il blog è un mezzo sul quale riuscire a vendersi, sia in quanto ditta individuale che come azienda, mostrando quali sono i prodotti e i servizi offerti. Aprendo un altro canale, inoltre, si riesce a generare un senso di sicurezza e di fiducia nel cliente, avendo anche la possibilità di promuovere il proprio e-commerce sul blog.

Dal momento che per far lavorare un blog in funzione dei target aziendali occorre una strategia ad hoc molte aziende scelgono di rivolgersi ad agenzie o professionisti specializzati in digital marketing. Tra i fattori più importanti in questo senso c’è il posizionamento su Google: al riguardo segnaliamo che il SEO expert Roberto Serra, autore del libro ‘Visibilità – Il superpotere che viene dal web’, nel suo sito condivide contenuti interessanti in merito. Un numero sempre più alto di persone tende a voler fare acquisti online, e avere dalla propria un blog aziendale curato ed intuitivo, ha sicuramente una certa utilità. Ecco quale impatto può avere un blog aziendale sugli affari.

Le differenti tipologie di blog aziendale

I blog aziendali non sono tutti uguali, e ogni tipologia presenta le sue caratteristiche. L’importante è scegliere con minuzia quale blog può fare al caso proprio, valutando sulla base degli obiettivi prefissati e dell’eventuale utilizzo che se ne farebbe. Un sito web statico è la tipologia di blog aziendale più diffuso, poiché è molto economico ed intuitivo da utilizzare, anche per chi è alle prime armi. È una tipologia di sito funzionale alle aziende che non sono dedite alla vendita online, ma necessitano semplicemente di essere localizzate in sede fisica.

Il sito web dinamico, invece, è di maggior qualità ed è l’ideale per coloro che vogliono avviare un progetto da aggiornare con continuità, lasciando che diverse pagine comunichino tra loro. Il sito web e-commerce è funzionale allo scopo di poter incrementare gli incassi, vendendo prodotti online a persone che vogliono comprare da casa.

Infine, il sito web blog è un passo avanti ad un sito web dinamico, essendo il completamento di quest’ultimo, ed ha lo scopo di massimizzare il marketing di un’azienda. Così facendo, l’utente viene stimolato all’interazione e all’acquisto, poiché col tempo l’azienda verrà elevata a punto di riferimento nel settore scelto.

I vantaggi dell’avere un blog aziendale: l’impatto sugli affari

Il blog aziendale è utilizzato, come detto, per ottenere visibilità in Internet. Ma siccome non si tratta di un sito istituzionale, il blog permette di instaurare un contatto più diretto e informale con il target al quale si fa riferimento. Di seguito vengono indicati i vantaggi dell’avere un blog aziendale, impattanti sugli affari.

Incrementa il traffico sul sito aziendale

Un blog quanto più ricco di contenuti è, più riesce ad aprirsi al pubblico, soprattutto se in grado di sfruttare l’Inbound Marketing. Aumentando le pubblicazioni, le parole chiave in circolazione nei vari contenuti riescono a migliorare il posizionamento del sito sui motori di ricerca in Internet. Così facendo, l’azienda acquisirà un numero crescente di nuovi clienti, poiché ha dalla sua un’autorevolezza online imponente. Creando dei contenuti SEO-oriented, sistema basato sul keyword research e sull’aggiunta di link interni ed esterni, si riuscirà a rendere il sito autorevole.

L’identità del brand si rafforza: si ispira fiducia

I contenuti sul blog aziendale, se qualitativi e in grado di rispondere ai vari quesiti dei clienti, riescono a creare un rapporto di fiducia con gli acquirenti. In tal modo, essi sono invogliati a passare da un contenuto all’altro fidandosi ciecamente di ciò che è presente sul sito, e diffondendo un passaparola positivo. Così l’identità del brand si rafforza, anche grazie alla collaborazione con i social media aziendali, e di conseguenza le vendite aumentano.