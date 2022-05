Cosa succede se prendi un gruppo di ragazze tra i 14 e i 19 anni e fornisci loro uno spazio in cui poter parlare ed esprimersi liberamente su importanti temi sociali? Lasciatevelo raccontare da noi ragazze di Prime Minister che lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle! Il 30 aprile, al Riot Studio di Napoli, abbiamo preso parte a un dibattito con Emilia Esini, Sara Sucato e Annamaria Bisso, volontarie del progetto “Palermo è fimmina” promosso dall’associazione Maghweb, una discussione articolata che ha toccato vari temi interessanti come i Doppi Standard che sono stati proprio il nostro punto di partenza.

Per iniziare il dibattito tra primers abbiamo guardato un video intitolato “pink or blue“, in cui venivano sottolineate molte delle differenze nell’educazione e nell’approccio che si hanno con le persone in base al loro sesso biologico, il che ci ha spinto a riflettere, a condividere e confrontare opinioni ed esperienze differenti, ma tutte legate da un unico filo conduttore: l’idea di essere inadeguate.

“sei donna allora non puoi…”

“sei un uomo allora devi…”

Quante volte ci è capitato di sentire queste frasi?

Come un manuale d’istruzioni, spesso la società ci impone delle regole, caratteristiche specifiche che secondo un immaginario comune dovrebbero essere parte di quell’etichetta che ci è stata incollata dalla nascita e che dobbiamo rispettare.

100% Donna:

50% sensualità

50% purezza

Ma dov’è la libertà in tutto questo? La nostra identità viene messa in discussione ogni giorno, ci viene detto come vestirci, cosa dire, come muoverci o addirittura come pensare nella maniera che si ritiene più adeguata alla nostra posizione nella società.

Abbiamo capito che è questa idea di essere sbagliate/i che spesso ci porta a stare in silenzio, a vergognarci di noi stesse/i. Ed è proprio per questo che abbiamo affrontato il dibattito. Grazie al prezioso supporto delle rappresentanti di Palermo è fimmina abbiamo avuto il coraggio di essere libere, di parlare di noi e abbiamo scelto di condividerlo. Abbiamo parlato di come viviamo il nostro essere donne e cittadine quotidianamente, dal nostro modo di vestirci, la nostra presenza in classe o tra gli amici, fino ad arrivare al mondo di vivere la nostra sessualità.

Spesso non ci rendiamo conto del peso che possiamo avere nella società che sentiamo tanto lontana da noi, nella forza che il nostro messaggio, e il nostro esempio può dare a tutte quelle persone che come noi si sentono legate a un etichetta che non gli appartiene…

Siamo consapevoli che non sarà un gruppo di discussione o un video a fare la differenza nella società, ma Prime Minister ci ha insegnato una cosa fondamentale: noi siamo la società, noi possiamo fare la differenza.

Aurora Brasiello, studentessa di Prime Minister Napoli