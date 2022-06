Se vuoi metterti in forma, dovresti prendere in considerazione uno smartwatch di Huawei. Ci sono diverse opzioni tra cui scegliere: Guarda GT 2e Pro, Guarda GT 3 e Guarda GT Runner. Continua a leggere per ulteriori informazioni! Huawei ha anche lanciato un nuovo smartwatch che tiene traccia della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate. Huawei GT 2e è un acquisto eccellente e ha molti vantaggi.

Guarda GT 3

Huawei Watch GT3 offre molte caratteristiche e vantaggi che il vecchio modello dell’orologio non aveva. Il suo nuovo design incorpora una corona rotante che funge da rotella di scorrimento per navigare nei menu. Il pulsante inferiore fornisce un leggero feedback di vibrazione e può essere programmato per avviare sessioni di monitoraggio dell’allenamento. È inoltre dotato di GPS integrato. L’orologio è altamente funzionale e può essere un ottimo strumento per le persone attive.

Il dispositivo utilizza un sensore ottico che combina due sorgenti luminose e otto diodi fotografici circolari per fornire dati di tracciamento accurati. I dati possono essere visualizzati nell’app Huawei Health che accompagna lo smartphone. Offre un sacco di sport e funzioni di salute. Esso fornisce anche una buona precisione di monitoraggio, che lo rende un ottimo strumento per il monitoraggio esercizio.

Guarda GT 2e

Huawei Watch GT2e vanta una batteria 455mAh, che dovrebbe durare per 14 giorni in condizioni di utilizzo tipico. La durata della batteria è eccellente rispetto alle versioni precedenti del sistema operativo Huawei pre-Lite. Può durare fino a due settimane ed è ottimo per l’uso occasionale.

L’orologio offre anche il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi dello stress e la qualità del sonno. Non è necessario aprire un app per ottenere queste informazioni – si può semplicemente strisciare e vederlo al polso. Huawei ha anche reso il dispositivo facile da caricare. Se stai cercando uno smartwatch Huawei che caricherà il tuo telefono, il GT2e vale la pena dare un’occhiata.

Huawei Watch GT2e è alimentato da un processore Kirin A1 ed è resistente all’acqua fino a 5ATM. È dotato di un design dual-chip e intelligente tecnologia di risparmio energetico. Esso utilizza un TruSeen ™ 3.5 monitor della frequenza cardiaca per monitorare i vostri allenamenti. Huawei Watch GT2e offre anche connettività Bluetooth 5.1 e GPS integrato. L’orologio è compatibile con Android 4.4 o superiore, e include il supporto NFC.

Guarda GT Runner

Huawei Watch GT Runner è un activity tracker e un assistente di corsa che misura la tua abilità e ti dà i tempi previsti per diverse distanze. L’orologio ha un display a colori e una durata della batteria fino a due settimane, e può anche essere collegato allo smartphone per inviare notifiche. Puoi anche usare l’orologio per aiutarti ad allenarti per una gara, se stai cercando un vantaggio competitivo.

Il Huawei Watch GT Runner è un ottimo fitness tracker per il prezzo. Ha numerosi sensori e una lunga durata della batteria. L’abbiamo testato su quattro diverse attività e con lo schermo sempre attivo, e la batteria ha indicato che aveva il 48% rimanente. Riteniamo che questo dovrebbe essere sufficiente per durare circa otto giorni di uso intensivo, e saremmo sorpresi se potesse durare più a lungo.

Pur essendo un orologio GT3 ri-confezionato, Smartwatch Huawei Watch GT Runner è ancora un orologio sportivo solido con un grande schermo, una buona durata della batteria e intuizioni di funzionamento decenti.

Guarda GT 2e Pro

Huawei Watch GT 2e Pro e GT 2e sono entrambi smartwatch Huawei che possono essere indossati in qualsiasi occasione, o per scopi di fitness. I due dispositivi sono dotati di caratteristiche simili ma differiscono in alcune aree chiave. Entrambi i dispositivi dispongono di un sensore della frequenza cardiaca e possono registrare le sessioni di allenamento. Huawei GT 2e Pro supporta varie attività: si può imparare la danza del ventre, lo skateboard, il parkour e altre attività. Questi orologi possono anche registrare la frequenza cardiaca e misurare le calorie bruciate. Offrono anche il riconoscimento automatico delle attività e possono persino avvisarti del cambiamento delle condizioni meteo.

L’app è efficiente nell’elaborazione e nella visualizzazione dei dati di fitness. Inoltre, è anche possibile monitorare i percorsi utilizzando la funzione GPS nell’orologio. Se sei un fanatico dello sport, puoi optare per GT2 Pro, che può monitorare i tuoi allenamenti fino a 100 sport diversi.

Con un prezzo premium e oltre 100 opzioni di tracciamento, Huawei Watch GT2 Pro è un aggiornamento degno. Combina i vantaggi di un fitness tracker con materiali di lusso, rendendolo un’aggiunta attraente e pratica a qualsiasi smartphone. Oltre a essere una grande aggiunta al tuo smartphone, Huawei Watch GT2e Pro offre un eccezionale fitness e activity tracker per la tua salute e il tuo stile di vita.