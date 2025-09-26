Perché affidarsi a un’agenzia di marketing per il lancio di un libro?

Quando si ha un’impresa o un’attività come libero professionista, si hanno a disposizione diversi mezzi per promuoversi. Se, comprensibilmente, l’obiettivo è quello di posizionarsi nella mente dei propri potenziali clienti come la scelta migliore per un determinato prodotto e/o servizio, è necessario trasmettere un’immagine all’insegna dell’autorevolezza e della credibilità. Come riuscirci? Un’ottima strategia è quella di scrivere un libro.

Fermiamoci un attimo a pensare al ruolo che, nella vita di tutti, hanno e hanno avuto, in passato, i libri più amati.

Attraverso il potere delle storie, ci hanno trasmesso messaggi edificanti e ci hanno fornito punti di riferimento utili per gestire diverse situazioni della vita. Quando questi obiettivi vengono raggiunti grazie a un libro che parla dell’epopea di un’azienda o di un progetto professionale, la realtà che c’è dietro non può che guadagnare punti per quanto riguarda il brand positioning e la reputazione.

Pensare di arrivare a tutto questo da soli, però, è illusorio. Il consiglio è quello di affidarsi a un’agenzia di marketing. Prima di entrare nel vivo dei motivi, è doveroso aprire una parentesi. Quando si tratta di passare in rassegna i dati e le informazioni sulle migliori agenzie di marketing in Italia la selezione può rivelarsi complessa.

Oggi come oggi, per fortuna, si può fare riferimento a spazi web come il sito Sortlist, creato proprio per aiutare le aziende e i professionisti a scegliere in maniera mirata l’agenzia giusta per il loro progetto e i loro obiettivi.

Il libro è uno strumento per vendere

Il primo motivo per cui, dopo aver scritto un libro, è importante rivolgersi a un’agenzia di marketing può sembrare ovvio e banale, ma se ci si ferma un attimo a riflettere non lo è così tanto.

Necessario, infatti, è fare quello switch mentale che permette di consapevolizzare che il libro è uno strumento per vendere: non bisogna puntare quindi a numeri altissimi, ma a quelli che possono avere, sul medio e sul lungo termine, un vero impatto sul fatturato.

Esattamente come con qualsiasi altro prodotto, è quindi fondamentale rivolgersi a professionisti in grado di intercettare questo pubblico. Gli strumenti per riuscirci sono diversi e comprendono, giusto per citarne uno, le inserzioni a pagamento sui social.

Queste ultime vanno gestite da professionisti in quanto richiedono un monitoraggio costante delle performance e delle skill tecniche che permettono di svoltare nei casi in cui i risultati non arrivano.

Una campagna marketing completa richiede l’attenzione a diversi spazi

Un altro motivo per cui è opportuno rivolgersi a un’agenzia di marketing per promuovere un libro riguarda il fatto che, per una campagna davvero completa, è necessario presidiare diversi spazi.

Il multitasking, come ora ben sappiamo dopo anni in cui è stato mitizzato, provocando danni considerevoli alla salute mentale di tante persone, non è il massimo, soprattutto nei casi in cui, da imprenditori e/o liberi professionisti, si ha giustamente la necessità e la voglia di concentrarsi sul proprio business.

Social, costruzione e popolamento di un eventuale sito, focus, se è giusto sulla base del target, su pubblicazioni sul cartaceo: ecco alcuni degli aspetti che è necessario gestire. Di fatto, è impossibile che una sola persona ci riesca. Lo è sia per ragioni di tempo, sia per le numerose skill che vanno messe in gioco.

Il potere della reputazione

Nel momento in cui un professionista o un imprenditore pubblica un libro, si espone inevitabilmente anche a potenziali critiche.

Dato che, come sopra ricordato, il libro è oggi uno strumento di vendita con potenzialità immense, è fondamentale che tutto quello che riguarda la reputazione di chi lo ha scritto sia costantemente monitorato, in modo da prevenire situazioni in grado di compromettere l’immagine dell’autore.

Attraverso strumenti di ascolto dei social accessibili solo a chi lavora nel campo – prevedono un investimento mensile importante – è possibile tenere sotto controllo tutto questo e, con una rapidità impensabile se non si lavora online ma si è concentrati su altro, rispondere e mettere a punto passi strategici in caso di criticità.

La magia delle relazioni

Un’agenzia di marketing specializzata nella promozione di libri è la scelta giusta per dare vita a quelle relazioni virtuose che permettono di vedere la propria opera raccontata nei contesti più validi.

Sì, stiamo parlando del lavoro dell’ufficio stampa e dei rapporti con i media. Non basta pubblicare il comunicato sull’uscita del libro sulla piccola testata locale, magari perché si conosce da anni il direttore.

Con un’agenzia di marketing che ha al suo interno esperti in press office – o si avvale di collaboratori qualificati – è possibile andare ben oltre e, in alcuni casi, arrivare anche su media nazionali, con contenuti di alta qualità che fondano la loro efficacia sullo storytelling strategico.

Ovviamente per arrivare a questi risultati è importante essere collaborativi: ciò vuol dire, per esempio, mettersi nell’ottica di dover lasciare liberi, in agenda, degli slot da dedicare alle interviste.