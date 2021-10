Comunicare è l’arte di esprimersi. Comunicare via web una certa tipologia di prodotto ai propri pubblici di riferimento, più modestamente e prosaicamente, rappresenta un asset strategico da non affidare al caso e il cui impatto non si può minimizzare. La maggior parte delle imprese questo lo sa benissimo, e conosce quindi la centralità della SEO. Si tratta di uno strumento imprescindibile per maturare una visibilità sul mercato rispetto ai competitor.

L’acronimo di origine anglosassone che sta per Search Engine Optimization, “ottimizzazione per i motori di ricerca”, riassume tutte quelle attività di web marketing che permettono ai contenuti di un sito di risultare visibili tra i risultati organici di internet, ossia quei risultati che non sono sponsorizzati a pagamento.

L’aggiornamento costante e la produzione di contenuti web all’altezza di questi parametri è l’ossigeno che permette a molte realtà produttive di reggere la concorrenza e macinare profitti. In questo senso, trovare la giusta misura tra qualità dei contenuti e fondi da investire può passare davvero dalla cruna di un ago. D’altra parte darsi un’organizzazione interna tale da sostenerne la creazione può restringere ulteriormente i margini di operatività delle aziende. Per fortuna i liberi professionisti e gli imprenditori non sono soli.

Esistono agenzie che offrono ai privati consulenze e servizi web marketing, in pacchetti che valorizzino la spesa dei clienti ma che possono essere comunque molto esosi da sostenere e comunque generici e omnicomprensivi. Ma esistendo una soluzione anche a questo eventuale problema, per fortuna. Ad esempio, invece di retribuire un’agenzia mensilmente, è possibile scegliere solo il servizio specifico, come la realizzazione di un Sito Web o l’ottimizzazione SEO per i contenuti. A chi rivolgersi?

SEO Data Driven: la Startup della Consulenza SEO

Esiste un’agenzia che si presta a qualsiasi richiesta che concerna i servizi web marketing. Si tratta della startup SEO Data Driven, il marketplace italiano che riunisce consulenti ed eroga servizi SEO per sostenere le attività di e-commerce, e che offre la possibilità di scegliere specificamente il servizio desiderato senza sostenere ulteriori costi. Si tratta di una piattaforma pensata per venire incontro anche alle necessità delle piccole e medie imprese, che siano esse attività freelance o piccoli esercizi commerciali.

L’agenzia offre un ventaglio di servizi che comprende anche link building, copywriting, realizzazione di siti web e corsi di formazione online. Ognuno di essi è curato da consulenti esperti, con più di 5 anni di esperienza ad alti livelli professionali. I professionisti di SEO Data Driven metteranno a disposizione del cliente per incrementarne le performance sui motori di ricerca seguendo l’approccio Data Driven.

Si tratta di un metodo di lavoro, “guidato dai dati” appunto, che prescinde dalla superficialità delle analisi “sentimentali” e casuali per focalizzarsi invece su complete e specifiche analisi di scenario del settore in questione. Si tratta di analisi dei dati che possono individuare lo spazio nel quale inserirsi tra concorrenza e potenziali clienti di riferimento, e che sono la premessa per l’elaborazione di precise strategie SEO.

Con la trasformazione tecnologica dell’economia dei servizi, accelerata dalla pandemia Covid-19, investire nella vendita online può essere non solo un’opportunità per crescere, ma anche un’assoluta necessità. Sostenere un maggiore volume di vendite dal commercio di prodotti attraverso la rete, migliorare il proprio piazzamento in Google Business, oppure aumentare i visitatori al proprio portale web: si tratta di potenzialità che solo esperti come quelli di SEO Data Driven possono essere in grado di esprimere. E che devono e possono essere alla portata di tutti.