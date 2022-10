Gli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria sono sempre più ricercati online. Naturalmente, la richiesta degli utenti si concentra soprattutto sulle caldaie, che costituiscono ancora la soluzione più diffusa nelle abitazioni italiane.

Per questa ragione, è previsto un vero e proprio boom di vendite in occasione del Black Friday, l’evento più atteso dell’anno per quello che riguarda lo shopping, che quest’anno avrà luogo venerdì 25 novembre.

Da diversi anni, infatti, la celebre tradizione statunitense che segue il giorno del ringraziamento si è ormai affermata in tutto il mondo, con un crescente interesse, anche in Italia, per le offerte messe a disposizione dai portali e-commerce, che da sempre si caratterizzano per una proposta più ampia e per la possibilità di beneficiare di prezzi piuttosto competitivi.

A questo proposito, per individuare in pochi click le caldaie in offerta per il black friday in grado di soddisfare al meglio le proprie necessità è possibile affidarsi a Desivero.com, vero e proprio punto di riferimento specializzato nella vendita di soluzioni per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dei migliori marchi del settore.

Come scegliere il modello di caldaia in offerta durante il Black Friday

Passando in rassegna le caldaie in offerta per il black friday è necessario valutare con attenzione una serie di elementi in fase di scelta, a partire dalla tipologia di modello.

Al giorno d’oggi, in fase di acquisto di una nuova caldaia o della sostituzione di un vecchio modello, è necessario orientarsi verso una soluzione a condensazione, salvo nel caso in cui si abiti in un condominio che presenti una canna fumaria ramificata.

Si tratta di una tecnologia che recupera il cosiddetto calore latente: la temperatura interna non supera mai una determinata soglia, consumando così meno energia. Il vapore della combustione viene reintrodotto nel circuito impedendo che il dispositivo lo sprechi prima di immetterlo nei fumi di scarico.

La scelta del modello deve tenere conto anche dell’area e delle relative dimensioni in cui avviene l’installazione. Generalmente, in ambito domestico risultano più richieste le caldaie murali, soluzioni dalle dimensioni più contenute rispetto a quelle a basamento, che possono essere installate sia all’interno che all’esterno.

Gli altri elementi da valutare nella scelta della caldaia in offerta

Un’altra caratteristica di cui tenere conto in fase di scelta della caldaia da acquistare durante il black friday è rappresentata dalla potenza del dispositivo. Nei modelli a condensazione, solitamente, si parte da soluzioni che raggiungono i 24 kW per arrivare a quelle che arrivano fino a 35 kW.

Nel caso di un’abitazione dalla metratura piuttosto ampia oppure se si necessita di impiegare la caldaia sia per il riscaldamento domestico sia per la produzione di acqua calda sanitaria il consiglio è quello di orientarsi verso soluzioni che raggiungano i 30/35 kW. Quando si ricorre alla caldaia solo per una funzione oppure si abita in una casa dalle dimensioni più contenute è invece possibile optare anche per un modello in grado di raggiungere una potenza minore.

Infine, nella scelta della caldaia è importante valutare il tipo di alimentazione: attualmente, infatti, è possibile orientarsi verso modelli a gas e a GPL. Il tutto senza dimenticare che le proposte a condensazione più all’avanguardia prevedono l’integrazione con impianti fotovoltaici, favorendo in questo modo un impatto ancora minore sull’ambiente in termini di emissioni di CO2.