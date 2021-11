Vendere la propria vettura incidentata andando a monetizzare qualcosa: è la nuova tendenza del settore delle automobili, in crisi da anni e che anche per questo cerca al proprio interno i giusti anticorpi per andare avanti. Il mercato si è fatto molto più dinamico e fluido, al suo interno sono comparse novità di grande interesse per concedere agli utenti finali tante soluzioni sempre nuove ed efficienti.

Tra queste c’è sicuramente il servizio di acquisto auto incidentate con pagamento immediato. Una soluzione utile per molti che consente di monetizzare da una vettura che non avrebbe più alcun valore ed i cui costi per la sistemazione sono troppo alti. Sul web oggi si incontrano diverse realtà che operano in questo campo: tra le più note (e affidabili) c’è RitiroAutoIncidentate. Vediamo come funziona il portale.

Come funziona il portale per vendere auto incidentate

Il primo step è rappresentato dalla richiesta di quotazione della propria auto, che può avvenire anche direttamente in rete o tramite WhatsApp, allegando le relative foto. In questo modo l’intermediario avrà un qualcosa di concreto sul quale basare la propria valutazione.

La quotazione fornita, elemento importante, deve essere sempre gratuita, non deve avere costi per il proprietario della macchina che avrà poi facoltà di scegliere se vendere o meno l’auto al prezzo indicato. Questo è fondamentale, visto che ci sono anche intermediari che offrono valutazioni in cambio del pagamento di una cifra.

Pagamento e pratiche burocratiche

Se la valutazione rispecchia gli obiettivi del proprietario, si procede poi alla chiusura della trattativa: che avviene in tempi rapidi, senza passaggi intermedi per evitare lungaggini, e con metodi sicuri di pagamento, sempre nel rispetto della normativa in vigore.

Le realtà professionali di compro auto incidentate, come nel caso di RitiroAutoIncidentate, offrono poi consulenza e affiancamento al cliente per espletamento di tutte le pratiche finali relative alla vendita e al passaggio di proprietà. Un servizio ulteriore che si rivela essere molto comodo, dato che si tratta di operazioni che spesso e volentieri portano via molto tempo e rischiano di non essere portate a termine in modo corretto.