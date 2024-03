Nuovi giochi su Sportaza

I fornitori di giochi d’azzardo continuano a rilasciare nuove macchine. Su Sportaza sono apparse diverse nuove slot: scopri di seguito i nuovi giochi di Sportaza.

Mardi Gras Wild Party

Benvenuto al ballo in maschera, dove l’atmosfera è divertente e misteriosa. La slot Mardi Gras Wild Party è una slot altamente volatile, con un RTP del 96,16%. Il provider utilizza un layout 6×4 e offre 20 combinazioni vincenti.

Devi raccogliere un minimo di 3 simboli identici per ottenere una vincita. I simboli delle carte aumentano la puntata fino a 400 volte per un set completo di 6 immagini. Gli scatter vengono pagati in qualsiasi posizione. I wild sono i segni più preziosi sul campo: 6 icone danno x3000. Tuttavia, le catene di 3-5 simboli jolly vengono pagate solo quando seguono lo scatter.

Questa macchina piacerà ai giocatori di Sportaza che amano le macchine classiche. Nonostante il campo esteso e i simboli a tema, non ci sono complicati extra e livelli bonus.

Evoplay ha presentato una spettacolare macchina sui pirati. Gli eventi si svolgono su una nave in alto mare. Intorno, una superficie d’acqua tenebrosa, con mostri marini in agguato.

Il provider utilizza il classico layout 5×3. I pagamenti vengono assegnati su 20 combinazioni fisse. La slot ha un’alta volatilità, un RTP del 96,18% e un potenziale di vincita di x4600.

Gli scatter cadono su tutti i rulli tranne il primo. 3 o più scatter attivano un round con giri bonus. Inizialmente vengono assegnati 8 respin, mentre per ogni 3 scatter si accumulano altri 8 giri.

L’opzione Tieni e Vinci si attiva quando 6 segni bonus dal primo al quarto rullo cadono contemporaneamente. Con un po’ di fortuna, il giocatore può ottenere un Mini, Mega, Super o Grand jackpot.

Ruby Win: Hold the Spin

Gamzix ha presentato una classica fruit machine nella migliore tradizione del genere: 3 rulli, 5 linee di pagamento, regole semplici. I “sette fortunati” svolgono la funzione di wild, sostituendo le altre icone sul campo, e formano anche combinazioni proprie, aumentando la puntata di 50 volte.

I rubini sono simboli bonus che attivano la modalità Hold the Spin. Durante la partita extra, i rulli si riempiono di gemme. Inizialmente, gli utenti di Sportaza hanno accesso a 3 giri gratis e ogni nuovo simbolo bonus aggiorna il contatore dei giri. Inoltre, uno dei quattro jackpot viene estratto a caso.

La macchina ha una volatilità media. L’RTP è fisso e pari al 96%. La vincita massima che può essere richiesta è pari a x3600 della puntata originale.

Lucky Oak

I folletti con la loro ambita pentola d’oro sono una trama standard delle slot. Ma BGaming è riuscita a rendere la macchina attraente e accogliente. Il provider offre un formato di griglia 5×3 e 10 linee di pagamento fisse. La macchina è adatta per giocare con limiti ridotti, perché la puntata massima è limitata a 12 euro per giro.

Lo sviluppatore ha abbandonato il jolly, ma offre diverse modalità del round bonus. Il gioco aggiuntivo viene attivato dagli scatter. Lucky Oak ha un’alta volatilità, RTP – 96,17%, e la vincita massima raggiunge x9991.

Megaways Jack and the Magic Beans

Anche l’ultima slot è dedicata a motivi fiabeschi. Lo studio Iron Dog continua la serie di giochi su Jack e Megaways Jack and The Magic Beans ne è un’aggiunta di successo. Il formato del campo di gioco è 6×7, la volatilità è alta, l’RTP arriva al 96,14%.

Ci sono 117.649 combinazioni e la meccanica a cascata viene utilizzata per accumulare vincite. Gli utenti particolarmente fortunati possono aumentare la puntata di 25.000 volte.

Durante il gioco base devi “innaffiare” i gambi dei fagioli: più forte è il loro germoglio, più possibilità hai di vincere nel round aggiuntivo.

In tutte le fasi del gioco, il simbolo dell’arpa cade. Durante i giri bonus attiva i modificatori di Sportaza. Ad esempio, regala giri extra, aumenta il moltiplicatore, cambia i segni economici in segni premium, ecc. Puoi anche giocare alla slot gratuitamente.