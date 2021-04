Pagare l’assicurazione del proprio veicolo, uno degli ‘appuntamenti’ annuali meno graditi agli automobilisti ma necessario. La RC Auto nel nostro paese è stata sempre particolarmente salata per i proprietari di vetture: da qualche anno grazie all’avvento del web è possibile trovare occasioni più convenienti e spuntare un prezzo maggiormente vantaggioso, navigando tra l’elenco delle tante compagnie grazie ai noti comparatori.

Si tende oggi a parlare anche di assicurazioni low cost, sempre in rete, all’interno di un mercato dove la concorrenza si è fatta ampia a tutto vantaggio dei consumatori. Se si è in grado di utilizzare al meglio gli strumenti della rete si può sperare di trovare un’assicurazione a basso costo. In Italia la legge impone l’obbligo di sottoscrivere una RC Auto, ovvero assicurazione sulla Responsabilità Civile per liquidare danni fisici e materiali a terzi causati in caso di eventuale incidente.

Come riporta il sito economia24news.com, oggi è possibile abbattere i costi della RC Auto proprio grazie al web, dove le compagnie riescono ad offrire polizze maggiormente economiche in quanto devono affrontare spese minori, da intendersi come costi per la gestione del personale, degli uffici e della logistica, che sono nettamente inferiori.

I comparatori del web

Tutto questo può essere scoperto se si è in grado di navigare in rete, muovendosi tra i siti delle compagnie e soprattutto tra i portali di comparazione, che forniscono un elenco aggiornato delle diverse offerte presenti in rete nel momento storico esatto in cui si effettua la ricerca.

Proposte vantaggiose che consentono di risparmiare qualcosa sulle spese della assicurazione auto, che sono quelle che influiscono maggiormente nella voce dei costi di mantenimento del proprio veicolo. Importante è approfondire sempre quello che si trova, nel senso di essere in grado di leggere le varie clausole che la compagnia offre, confrontare i preventivi, capire cosa sta offrendo ogni singola compagnia.

Il mercato sul web d’altra parte è molto vasto e le diverse agenzie offrono servizi molto eterogenei e differenti tra di loro: fondamentale è capire cosa si sta acquistando e quali sono i livelli di protezione che si stanno andando a sottoscrivere onde evitare di trovarsi poi in situazioni poco piacevoli nel caso, malaugurato, di sinistro stradale o di furto della propria vettura.