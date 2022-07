La risma di carta A4 a 500 fogli

La carta A4 è senza ombra di dubbio uno degli elementi maggiormente utilizzati negli uffici di tutto il mondo. Sia che si tratti di grandi aziende, sia di uffici o studi professionali, di qualsiasi settore, sia uffici pubblici, o anche di home office, troveremo sempre e comunque in uso la risma di carta A4 da 500 fogli.

Infatti anche se oggigiorno le comunicazioni sono per lo più telematiche, la risma di carta A4 è comunque sempre indispensabile per stampare i documenti importanti e ufficiali, o per le fatture e per le lettere, e per fare le fotocopie. Ecco che quindi, chi ha o chi gestisce un ufficio deve dotarsi di questo importante e prezioso elemento e deve anche farne una buona scorta, in modo da non rischiare di restarne improvvisamente sprovvisti.

Ci sono in commercio diversi modelli e tipologie di carta A4. Quella maggiormente utilizzata è la carta A4 di spessore 80 gr, e viene usata con alto punto di bianco per i documenti ufficiali, e quella più comune con punto di bianco più basso, adatta per fotocopie o comunicazioni non ufficiali.

La carta si distingue infatti per la sua luminosità o punto di bianco, legato anche alla purezza della carta, ovvero se fatta con pura cellulosa o con carta riciclata. Si differenzia anche per lo spessore del foglio di carta, che di solito è di 80 gr, e inoltre per la capacità di assorbire in modo veloce o meno l’inchiostro e donare vividezza ai colori.

Prezzo della risma di carta A4

Il prezzo della risma di carta A4 non è per niente costoso, ovviamente ci saranno diversi prezzi a seconda della tipologia e caratteristiche della carta che si andrà a utilizzare. La carta comune, per uso quotidiano, ha prezzi molto accessibili a tutti, e si può acquistare direttamente online presso i siti e-commerce di prodotti da ufficio.

In questi siti si trovano vari tipi di risme A4 di varie marche e prezzi, in modo che ognuno possa scegliere quello che meglio si avvicina alle sue esigenze. Ci sono in vendita anche carte di diverso formato, quaderni, fogli protocollo, buste, block notes, quaderni contabili, blocchi per ricevute e quant’altro possa servire per organizzare al meglio il proprio lavoro in ufficio, e dal costo molto conveniente, sopratutto se acquistati in grande quantitativi. Il tutto poi sarà inviato al proprio domicilio entro pochi giorni.

Risma di carta A4 con spedizione gratuita

Se scegliamo di ordinare i nostri prodotti da ufficio online, potremo avere una grandissima scelta di prodotti da un vasto catalogo, da cui confrontare tra loro i vari articoli, esaminandone con cura le diverse e peculiari caratteristiche, per poi scegliere quello migliore. Inoltre se si arriva a ordinare una data quantità di articoli acquistati si può anche riceverli senza costi di spedizione, infatti sopra una certa cifra stabilita nel sito e-commerce, di solito la spedizione è gratuita.

Ordinando quindi tanti pezzi anche di un solo articolo, oppure vari prodotti, si può ricevere al proprio domicilio la propria risma di carta A4 con spedizione gratuita. Ordinare online è un grande vantaggio, sopratutto per le grandi aziende che devono acquistare una grande mole di prodotti.

Spesso nei negozi online di articoli da ufficio ci sono anche prezzi ridotti per chi acquista grandi quantitativi di merce, quindi anche prezzi all’ingrosso. In questo modo si possono trovare moltissimi prodotti a prezzi davvero convenienti, come il prezzo della risma di carta A4, un prodotto che non può mancare in ogni ufficio, oppure i consumabili da ufficio, ovvero toner e cartucce, anch’essi indispensabili per potere effettuare ogni giorno le stampe e le fotocopie necessarie per la propria attività lavorativa.