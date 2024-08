Quante volte ci è capitato di notare una foto online che ci piaceva e non siamo riusciti a togliere la filigrana per utilizzarla? Quante volte abbiamo scaricato app sui nostri dispositivi fiduciosi del risultato e poi invece siamo rimasti delusi? Oggi vi raccontiamo di una piattaforma online gratuita che finalmente, in pochi semplici passaggi, può risolvere i vostri problemi con la filigrana nelle foto: Dewatermark.

Cos’è la filigrana?

La filigrana è spesso un segno visivo o testo sovrapposto a un’immagine, documento o video, utilizzato per indicarne la proprietà o proteggerne l’uso, i diritti d’autore. L’intento è quello di evitare che l’opera venga utilizzata senza autorizzazione. In alcuni casi capita di volerle rimuovere per uso personale o professionale, pur rispettando la legalità – anche perché provare a rimuoverla manualmente non porta mai a un risultato soddisfacente. A questo punto, ciò che possiamo fare è utilizzare Dewatermark, una piattaforma online che sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per rimuovere filigrane dalle immagini in modo automatico. Come fa? Semplice, le riconosce! Riconoscendo loghi, testi, segni grafici, riesce a rimuoverle senza danneggiare la qualità visiva.

Guida all’uso di Dewatermark

Per rimuvere una filigrana da una foto bisogna innanzitutto accedere al sito web all’indirizzo dewatermark.ai/it. Il sito è disponibile in più lingue, tra cui l’italiano, e ha un’interfaccia semplice e intuitiva. Successivamente potete caricare l’immagine che preferite selezionandola attraverso la voce “Carica immagine” o “Scegli file” nella schermata principale. Dewatermark supporta vari formati di immagine, come JPEG, PNG, e altri formati comuni. Tuttavia, vi consigliamo di prestare attenzione alla qualità dell’immagine iniziale affinché il risultato possa essere ottimale. Se l’immagine iniziale è di bassa qualità, il processo di rimozione potrebbe deludervi.

Dopo aver caricato l’immagine è possibile evidenziare la parte dell’immagine in cui si trova la filigrana disegnando un rettangolo attorno alla filigrana. A questo punto basterà cliccare sul pulsante “Rimuovi” o “Start” per cancellarla. L’intelligenza artificiale di Dewatermark analizzerà l’immagine e tenterà di eliminare la filigrana nel modo più naturale possibile, senza compromettere la qualità complessiva della foto. Una volta terminato il processo sarà possibile scaricare la nuova immagine direttamente sul proprio pc e la qualità non sarà danneggiata!

Vi suggeriamo di prestare attenzione durante il momento della creazione del riquadro manuale per evitare di rimuovere anche parti e/o dettagli importanti dell’immagine. Buon divertimento!