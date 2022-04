Complementi per macchinari industriali, benne, cingoli, rampe in alluminio e persino oggetti atti alla pulizia nei cantieri sono solo alcuni degli elementi più richiesti online per svolgere il proprio lavoro al meglio. Sempre più realtà si rivolgono agli e-commerce per avere una vetrina virtuale smart e completa da cui acquistare in pochi click, con grande risparmio di tempo. Possono inoltre contare su un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, servizio clienti attento e disponibile e consegne veloci in tutta Italia. In tal senso, una delle realtà specializzate più apprezzate è Giffi Market che, con oltre 20 anni di esperienza, si riconferma uno dei punti di riferimento nella vendita di attrezzatura professionale e articoli dei migliori marchi disponibili sul mercato.

Dalle benne ai cingoli: gli articoli più richiesti online

Le benne da escavatore o mini-escavatore sono tra le più ricercate dai professionisti di svariati settori, da quello edile a quello agricolo e, grazie alle descrizioni puntuali dei portali come Giffi Market, si può scegliere il modello più adeguato al proprio mezzo.

In particolar modo, va prestata attenzione al tipo di attacco, al peso dell’elemento e anche alla forma stessa della benna che può essere chiusa o presentare denti per far scivolare via il materiale di risulta. Ovviamente, è proprio il materiale che farà ulteriore differenza, perché quello utilizzato per la benna dovrà risultare adeguato sia che si tratti di terra che di duro pietrisco.

I cingoli possono dover essere sostituiti su una piattaforma a ragno o su un’escavatrice e su molteplici altri macchinari che svolgono i più svariati compiti: a differenza delle ruote, i cingoli garantiscono maggiore stabilità su terreni sconnessi o molto morbidi, distribuendo in maniera costante il peso del corpo principale.

Su un portale on-line si può scegliere una coppia di cingoli in base al passo (ovvero la distanza tra le lamelle), alla lunghezza e ai materiali: di solito, il più impiegato e resistente è l’acciaio privo di saldature e in ogni caso le migliori guide forniscono già una prima idea sulla compatibilità con i differenti macchinari.

Attrezzatura professionale: dove si concentra il boom?

Una base di appoggio in cemento o altre leghe robuste può diventare fondamentale per stabilizzare e mettere quindi in sicurezza piattaforme e sollevatori telescopici, con misure che arrivano al metro di lunghezza e pesi supportati pari a svariate tonnellate. Anche in questo caso, in presenza di ampia selezione si può contare sulle misure correntemente indicate e su suggerimenti direttamente da parte del venditore.

Molto richiese sono anche le rampe che agevolano il carico e lo scarico di macchinari su camion di trasporto più grandi, fino al cantiere o alla zona in cui si svolge il lavoro. Di solito queste rampe sono realizzate in alluminio, dalle proprietà elastiche e di robustezza impareggiabili, con scanalature che consentono di non trattenere ghiaia, terra o persino neve.

Nell’ambito della pulizia per cantieri o zone edili, moltissime realtà sono alla ricerca delle idropulitrici più performanti che siano anche maneggevoli per gli spazi più angusti.

La pressione dell’acqua, che può arrivare sia fredda che calda, o persino completa di detergenti dedicati, consente di ripulire aree ove si siano depositati detriti, grasso e sporco di ogni genere, non solo in ambito di industrie alimentari, ma anche per consegnare ad esempio una nuova abitazione ben ripulita dopo la posa in opera di pavimenti o pareti.

Infine, chi necessiti di una fonte di energia portatile per alimentare un macchinario o delle luci in una fiera, può scegliere online persino generatori inverter di ultima generazione che producono energia pulita e, grazie alle nuove tecnologie, fare meno rumore possibile.