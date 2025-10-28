Lo scorso 17 ottobre si è spenta Sofia Corradi, la donna che ha cambiato l’Europa con una delle idee più rivoluzionarie del dopoguerra. Conosciuta come “Mamma Erasmus”, Corradi è stata la mente visionaria dietro il programma Erasmus, uno scambio interculturale tra studenti o lavoratori provenienti da nazioni diverse. La sua scomparsa non è solo la fine di una vita straordinaria, ma un’occasione per riflettere sull’impatto duraturo della sua intuizione.

Una visione nata da un’esperienza personale

Sofia Corradi nacque a Roma nel 1934. Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza, proseguì gli studi negli Stati Uniti, conseguendo un Master in Diritto Comparato alla Columbia University.

Fu proprio durante questa esperienza oltreoceano che comprese quanto la mobilità accademica (di cui ha anche scritto un libro) potesse arricchire un giovane, non solo sul piano professionale ma anche umano. Vivere e studiare in un altro Paese significava aprire la mente, abbattere pregiudizi e diventare cittadini del mondo. Non era solo un percorso accademico, ma una vera trasformazione interiore.

Quando tornò in Italia nel 1957, scoprì che il suo percorso di studi all’estero non poteva essere riconosciuto ufficialmente. Da questa ingiustizia nacque la sua battaglia: promuovere un sistema che permettesse agli studenti di vivere esperienze internazionali senza ostacoli burocratici.

Divenuta docente e consulente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Corradi iniziò a portare avanti con determinazione l’idea di un programma europeo di scambio per studenti universitari. La sua visione era chiara e rivoluzionaria, soprattutto in un’Europa ancora segnata dalla Guerra Fredda e divisa da confini culturali e ideologici. Parlare di mobilità studentesca significava anche proporre un’idea di pace, dialogo e integrazione.

Sofia Corradi non voleva solo facilitare gli scambi accademici: voleva costruire legami umani. Ed è proprio questo che rende la sua intuizione attuale ancora oggi. In un’epoca di crisi identitarie e tensioni geopolitiche, il programma Erasmus continua a offrire ai giovani la possibilità di conoscersi, capirsi e immaginare insieme un futuro comune.

Dall’idea di Sofia Corradi alla realtà

Per anni, la proposta di Sofia Corradi venne ignorata o giudicata troppo ambiziosa. Lei però non si arrese: convinta che l’internazionalizzazione degli studi potesse diventare uno strumento di costruzione della pace, parlò con rettori, funzionari e docenti, convincendo passo dopo passo le istituzioni europee. Proposto nel 1969, fu solo nel 1987 che l’Unione Europea approvò ufficialmente il programma Erasmus. Il nome richiama Erasmo da Rotterdam, umanista del Rinascimento, simbolo di apertura mentale, viaggio e dialogo tra culture. Un omaggio perfetto alla visione di Corradi, ma è stato scelto anche in quanto acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.

Inizialmente al programma aderirono poco più di dieci paesi; oggi sono più di trenta. Quella che era nata come un’idea visionaria si è trasformata nel più importante programma di scambio culturale e formativo al mondo, con oggi oltre 13 milioni di studenti coinvolti.

Programma Erasmus: molto più di uno scambio

Il successo dell’Erasmus non si misura solo nei crediti universitari ottenuti o nelle lingue imparate, ma soprattutto nelle esperienze di vita. Grazie all’intuizione di una giovane studentessa determinata, milioni di giovani hanno potuto studiare o lavorare per mesi in un altro Paese, entrando in contatto con stili di vita, valori e mentalità diverse. Per molti è stata la prima occasione per uscire dalla propria comfort zone, imparare a cavarsela da soli e costruire amicizie internazionali, a volte perfino famiglie.

L’Erasmus cambia il modo di pensare, di approcciarsi alle persone e di guardare il mondo. Quello che prima si dava per scontato assume un valore nuovo. Sembra banale, ma l’Erasmus fa crescere e arricchisce per tutta la vita. Il programma ha contribuito a creare una generazione di europei che si riconosce in un’identità comune, nonostante le differenze. In tempi di chiusure e nazionalismi, l’Erasmus è stato ed è ancora un laboratorio di cittadinanza attiva, un esempio concreto di come l’istruzione possa diventare strumento di integrazione e di pace.

Senza la sua struttura, senza i fondi, senza il sostegno, tanti giovani non avrebbero modo di affacciarsi al mondo, di confrontarsi con realtà diverse, di formarsi una mentalità aperta e consapevole. Sofia Corradi non ha lasciato solo un progetto, ma una possibilità. Sta alle nuove generazioni continuare a coglierla, farla crescere e difenderla.

Nunzia Tortorella