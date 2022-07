Cambridge è una città piccola ma affascinante. Oxford è ideale per gli appassionati di Harry Potter. Quale scegliere per una vacanza studio in Inghilterra? I viaggi studio interessano ogni anno migliaia di studenti. Per approfondire lo studio dell’inglese, la meta preferita è sempre la Gran Bretagna. Dopo Londra, le città più ambite sono le due famose capitali universitarie inglesi, Cambridge e Oxford.

Queste ultime due si assomigliano molto per certi aspetti. Quale scegliere? È una domanda che molti ragazzi si fanno. La verità è che nessuna è migliore dell’altra, ma dipende da quello che cerchi. In questo articolo mettiamo a confronto Oxford e Cambridge e ti invitiamo a scoprire quale è la migliore per trascorrere una vacanza studio in Inghilterra.

Differenze tra Oxford e Cambridge

Troverai una bellissima architettura e quell’atmosfera “erudita” sia a Oxford che a Cambridge. Ma per rispondere alla domanda su quale sia meglio per trascorrere una vacanza studio di un paio di settimane… prova a darti tu stesso una risposta.

Come sicuramente saprai, entrambe sono città universitarie che offrono molta storia con una lunga lista di insegnanti ed ex alunni famosi. Charles Darwin e Sir Isaac Newton sono originari di Cambridge. Albert Einstein, J.R.R. Tolkien e Oscar Wilde hanno studiato a Oxford. Stephen Hawking e CS Lewis hanno frequentato entrambe le università.

Perché studiare a Cambridge

Cambridge è una città più pittoresca e compatta. È esattamente quello che immagini quando pensi a una città universitaria per eccellenza in Inghilterra. Strade lastricate di ciottoli, tranquilli spazi verdi e giardini botanici, studenti in bicicletta, uno skyline pieno di guglie gotiche e accoglienti caffè.

A Cambridge si può andare ovunque a piedi in venti minuti o meno. Oxford è molto più tentacolare. È ancora fattibile visitarla a piedi, ma andare in giro non è così panoramico come lo è Cambridge, che sembra una piccola e affascinante città/villaggio universitario. Oxford, invece, ha un’atmosfera più urbana. Troverai opportunità fotografiche dietro ogni angolo e in quasi tutte le strade di Cambridge. Oxford ha i suoi edifici maestosi e luoghi pittoreschi, ma nel complesso non è affascinante come Cambridge.

Cambridge è anche il luogo perfetto per una gita in barca. È un’esperienza da ricordare prenotare un tour sul fiume e ammirare il panorama, soprattutto se il tempo è bello. Il giro in barca attraversa quelli che vengono chiamati i “backs”, ovvero le facciate posteriori dei college. È tranquillo, calmo, verde e un ottimo modo per vedere i diversi edifici e ponti da un’altra angolazione. Se tutto questo ti affascina, Cambridge è la città per te.

Motivi per visitare Oxford invece di Cambridge

Ci sono diversi motivi specifici per cui è meglio andare a Oxford rispetto a Cambridge. Il fattore più importante è la possibilità di vedere più di un posto durante la tua vacanza studio. Infatti, intorno a Cambridge non c’è molto da visitare e non è sulla strada per andare da nessuna parte interessante. Oxford, invece, è nelle vicinanze e sulla strada per una serie di destinazioni popolari. Una vacanza a Oxford spesso viene combinata con gite a Bath, ai Cotswolds, Stonehendge o Statford-upon-Avon.

I fan seri di Harry Potter dovrebbero visitare Oxford se vogliono vedere i luoghi che hanno ispirato le riprese dei vari film. La Great Hall del Christ Church College è servita da ispirazione per la Great Hall di Harry Potter. I gradini che portano alla sala sono stati utilizzati in diverse scene così come i corridoi circostanti.

La Divinity School presso la Bodleian Library è stata utilizzata come ospedale di Hogwarts. La Biblioteca di Duke Humphrey (anch’essa alla Biblioteca Bodleiana) è stata trasformata nella Biblioteca di Hogwarts nel primo film. Infine, la scena in cui Malocchio Moody ha trasformato Draco Malfoy in un furetto è stata girata al New College Cloisters. Sebbene Cambridge possa ricordarti molte scene di Harry Potter, gli unici college che sono stati realmente utilizzati sono a Oxford.

Riassumendo: meglio Oxford o Cambridge per una vacanza studio?

Se stai cercando la città universitaria più pittoresca, compatta, affascinante e per eccellenza, Cambridge vince: è di gran lunga più panoramica. È da preferire se pensi di voler vivere a fondo lo stesso luogo e non vuoi fermarti da nessun’altra parte. Avrebbe più senso visitare Oxford invece che Cambridge se vuoi esplorare il più possibile durante la tua vacanza studio in Inghilterra. Da Oxford si organizzano una serie di gite in altre destinazioni interessanti che ti porteranno a scoprire la storia del Regno Unito.

Speriamo che il nostro breve confronto tra le due città ti aiuti a chiarirti le idee sulla città inglese in cui trascorrere una vacanza studio. Ad ogni modo, qualunque sia la tua scelta tra Oxford e Cambridge, di sicuro trascorrerai momenti che resteranno nella memoria perché entrambe sono destinazioni meravigliose piene di storia e carattere.